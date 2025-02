Diesen Post teilte Michelle Trachtenberg eine Woche vor Tod

Gestern wurde die traurige Nachricht von Michelle Trachtenbergs (✝39) Tod bekannt. Die Schauspielerin, die man aus Serien wie Buffy und Gossip Girl kannte, wurde nur 39 Jahre alt. Um ihr nah zu sein, suchen viele ihrer Fans nun ihr Instagram-Profil auf. Dort teilte Michelle vor rund einer Woche einen letzten Beitrag – ein Throwback-Foto eines Red-Carpet-Auftritts. "Ich wollte frech aussehen", betitelte sie den Schnappschuss von sich, auf dem ein leicht verruchtes Make-up ihre grünen Augen gut zur Geltung brachte, die als ihr Markenzeichen galten. Unter ihrem letzten Post finden sich zahlreiche Kommentare von trauernden Unterstützern. "Ich kann es nicht glauben, dass du nicht mehr da bist, Michelle", erklärte beispielsweise ein User fassungslos.

Michelle war am gestrigen Mittwochmorgen in ihrer Wohnung in New York City für tot erklärt worden. Laut Page Six fanden Beamte und Sanitäter den TV-Star "bewusstlos und nicht ansprechbar" auf. Zuvor soll Michelles Mutter sie leblos in ihrem Apartment aufgefunden und daraufhin den Notruf gewählt haben. Derzeit wird von einem natürlichen Tod ausgegangen – eine offizielle Todesursache wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Die 39-Jährige unterzog sich jedoch im vergangenen Jahr einer Lebertransplantation und soll danach Probleme gehabt haben. Inwieweit der Eingriff mit ihrem Tod zu tun hat, ist noch unklar.

Michelle soll allerdings wohl gewusst haben, dass es nicht sonderlich gut um sie stand. Im Netz deutete dies eine gute Freundin an, die erklärte, in den vergangenen Monaten regelmäßig Kontakt mit ihr gehabt zu haben. "Ich werde die Einzelheiten unserer Gespräche in den letzten sechs Monaten nicht weitergeben, aber [sie wusste], dass der Tod sehr wahrscheinlich war, und es tut mir nur leid, dass es nicht besser ausgegangen ist", schrieb die Bekannte in einem Beitrag. Den letzten Teil des Posts löschte sie später aber wieder.

Getty Images Michelle Trachtenberg im April 2015

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Januar 2025