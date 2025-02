Ein besorgter Nachbar von Gene Hackman rief die Polizei

Schauspieler Gene Hackman (✝95) ist am Mittwoch unter bisher ungeklärten Umständen verstorben. Bekannt ist aktuell nur, dass der Hollywoodstar zusammen mit seiner Frau und seinem Hund leblos aufgefunden wurde. Jetzt wurde berichtet, dass ein Nachbar aus dem geschlossenen Wohngebiet aus Sorge um das Ehepaar einen Alarm auslöste, durch den die Polizisten gegen 13:45 Uhr Ortszeit an Genes Haus ankamen. Dort wurde der US-Amerikaner zusammen mit seiner Familie tot aufgefunden. "Es wird derzeit nicht vermutet, dass diese Todesfälle auf ein Verbrechen zurückzuführen sind, aber die genaue Todesursache steht noch nicht fest", erklärte eine Sprecherin der Polizei gegenüber NBC News.

Gene lebte seit seinem Rückzug aus Hollywood Anfang der 2000er sehr zurückgezogen in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico. Dort wohnte der "Erbarmungslos"-Darsteller zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa auf einer kleinen Ranch und widmete sich neben der Malerei vor allem dem Schreiben. Nach seinem Abschied aus der Filmbranche hatte Gene gegenüber Reuters erklärt, dass er sich mit dem Verfassen von Romanen eher ausdrücken könne als mit Darbietungen vor der Kamera. Dabei immer an seiner Seite: Gattin Betsy. Mit ihr war der Charakterdarsteller seit 1991 verheiratet.

Betsy war bereits Genes zweite Ehefrau. Von 1956 bis 1986 war er mit Faye Maltese verheiratet. Faye starb 2017 im Alter von 88 Jahren. Aus dieser Ehe gingen auch seine drei Kinder hervor: Sohn Christopher und die beiden Töchter Elizabeth und Leslie. Neben der Schauspielerei und seiner Leidenschaft, dem Schreiben, war Gene privat auch begeisterter Rennfahrer. In den 70er- und 80er-Jahren trat er mehrfach als Amateurfahrer im sogenannten Sportwagenrennen an. Dabei handelt es sich um einen Sport, bei dem sich die Rennwagen anders als in der Formel 1 oder bei NASCAR-Rennen durch zwei Sitze und verkleidete Reifen auszeichnen. Gene trat unter anderem beim 24-Stunden-Rennen in Daytona und beim 12-Stunden-Rennen in Sebring, Florida, an.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, 1973

