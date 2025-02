So romantisch war Gene Hackman und Betsys Liebesgeschichte

Gene Hackman (✝95) und Betsy Arakawa haben ihre Liebesgeschichte vor über 30 Jahren begonnen und führten seither eine erfüllte Ehe. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "The Royal Tenenbaums", und die ehemalige klassische Pianistin fanden 1984 zueinander. Damals trafen sie sich in einem Fitnessstudio in Los Angeles, wo Betsy als Teilzeitkraft arbeitete. Wenige Jahre später zog sie in Genes Haus in Santa Fe, New Mexico, und 1991 heirateten die beiden. Die Ehe mit seiner ersten Frau, Faye Maltese, war zu diesem Zeitpunkt bereits gescheitert. Mit Faye, die 2017 starb, teilte Gene drei Kinder: Leslie Anne, Elizabeth Jean und Christopher Allen. Mit Betsy hatte er hingegen keine eigenen Kinder.

Trotz seiner intensiven Karriere und seines eher späten familiären Engagements beschreibt Gene das Verhältnis zu seinen Kindern und Enkeln als eng. In einem Interview mit GQ-Magazin äußerte er jedoch auch Bedauern, während ihrer Kindheit oft durch Dreharbeiten abwesend gewesen zu sein. Nach einer fast sechs Jahrzehnte langen Schauspielkarriere beschloss Gene 2004, sich aus Hollywood zurückzuziehen. "Es war stressig, aber ich habe das Schauspielern geliebt", gab er 2008 in einem Interview zu. Seitdem genoss das Paar ein ruhiges Leben in Santa Fe. Insider berichteten Closer Weekly, dass Gene körperlich aktiv blieb, Fahrrad fuhr, im Garten arbeitete und ein geschickter Heimwerker war. Ihr ruhiger Lebensstil wurde nur selten durch öffentliche Auftritte unterbrochen, zuletzt im April 2024 bei einem Restaurantbesuch.

Gene und Betsy waren dafür bekannt, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu meiden und ein zurückgezogenes Leben zu führen. Ihre gemeinsame Zeit war geprägt von Harmonie fernab des Trubels Hollywoods. Gene, der in der Vergangenheit oft über die Bedeutung von innerer Ruhe und Lebensqualität sprach, realisierte durch Betsy offenbar einen neuen Lebensabschnitt. Sie blieb für ihn sowohl Partnerin als auch Rückhalt. Ein seltener öffentlicher Auftritt des Paares im Jahr 2024 zeigte den früheren Superstar entspannt und gut gelaunt. Der Filmstar und seine Frau Betsy sowie ihr gemeinsamer Hund wurden am 27. Februar 2025 tot aufgefunden. Das bestätigt das Sheriff-Department des Santa Fe County, wie unter anderem Daily Mail berichtet.

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

