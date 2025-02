Fans sind sich wegen Sophia Thomallas "AYTO"-Zukunft uneinig

Sophia Thomallas (35) politische Einstellung rief kürzlich Empörung hervor. Die konservativen Ansichten der Moderatorin sorgten sogar dafür, dass Are You The One?-Fans forderten, sie solle aus der Sendung rausgeschmissen werden. Die Meinung der Promiflash-Leser scheint allerdings eine andere zu sein: Wie aus einer Umfrage [Stand: 27. Februar, 13:15 Uhr] hervorgeht, finden 466 (62,8 Prozent) von insgesamt 742 Teilnehmenden, dass ihre Aussagen unbestraft bleiben sollten. Hingegen stimmten nur 276 Nutzer (37,2 Prozent) dafür, dass ihre Meinungsäußerung Konsequenzen haben müsste.

Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (59) ist eigentlich dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – ihr Statement, in dem sie verdeutlicht, hinter Friedrich Merz (69) und dessen Vorgehen im Bundestag zu stehen, passte vielen Fans allerdings trotzdem nicht. Daher entschlossen sie sich, ihrem Ärger auf dem Instagram-Account von "Are You The One?" Luft zu machen. "Sophia muss raus" und "Würde die Staffel gerne schauen, aber nicht, wenn die Moderatorin solche politischen und moralischen Ansichten vertritt", lauteten einige der Kommentare.

Die Empörung der Öffentlichkeit scheint die 35-Jährige allerdings kaltzulassen. Und wie Focus online berichtet, wird die aktuelle Staffel der Kuppelsendung trotzdem in hohem Maße gestreamt: Demnach konnte die neueste Ausgabe ihr Publikum auf 564.000 Zuschauer erhöhen, was wohl deutlich mehr war als in den vergangenen Wochen. Neben diesem beruflichen Erfolg läuft es für Sophia auch im Privaten ziemlich gut. Sie ist seit Oktober 2021 mit dem Tennisprofi Alexander Zverev (27) glücklich liiert.

