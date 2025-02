Garry Secret strahlt mit neuer Flamme bei "HAPS"-Premiere

Ist Garry Secret (20) tatsächlich wieder in festen Händen? Bei der Premiere von "HAPS – Crime Doesn't Pay" zeigt sich der Influencer an der Seite von Lea Sophy auf dem roten Teppich – die beiden lächeln glücklich in die Kamera und posieren eng beieinander. Läuft da etwas zwischen den zwei Webstars? Wie sie gegenüber Promiflash verraten, wissen sie es selbst nicht so recht. Aktuell befinden sich die beiden laut eigenen Aussagen in der Kennenlernphase und wollen ihrer Beziehung noch kein Label verpassen.

Wie lange sich der 20-Jährige und seine Influencer-Kollegin schon näher kennenlernen, wollen sie nicht preisgeben. Garry teilt jedoch bereits seit ein paar Wochen immer wieder Videos im Netz, auf denen er mit Lea herumturtelt. Am Valentinstag haben die zwei sogar ein Date miteinander gehabt. Viele Fans des YouTubers sehen der sich anbahnenden neuen Beziehung allerdings eher skeptisch entgegen – vor allem, da Garry sich erst vor rund drei Monaten von seiner Ex Yasmin Yve Vogt (26) getrennt hat. "Das ging aber schnell", lauten viele Kommentare unter Garrys neuesten Posts.

Der TikToker und die sechs Jahre ältere Yve sind rund zwei Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen und haben ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihre Beziehung auf dem Laufenden gehalten. Ende 2024 kamen jedoch Krisengerüchte auf und im Dezember bestätigten die beiden schließlich das Liebes-Aus. Auch wenn sie betonten, dass ihnen die Trennung schwergefallen sei, wollten sie beide offenbar nicht lange Trübsal blasen: Nicht nur Garry hat mit Lea eine potenzielle neue Partnerin an seiner Seite – auch Yve zeigte sich am Valentinstag sehr vertraut mit einem Mann namens Maurice im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / garrysecret Garry Secret im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yvevogt Yasmin Vogt und Garry Secret im August 2023

Anzeige Anzeige