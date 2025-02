"Gossip Girl"-Schöpfer zollen Michelle Trachtenberg Tribut

Die Nachricht von Michelle Trachtenbergs (✝39) Tod am 26. Februar hat die Unterhaltungswelt erschüttert. Wie die New Yorker Polizei bestätigte, wird die genaue Todesursache noch untersucht, aber ein krimineller Hintergrund wird ausgeschlossen. Die Schauspielerin, bekannt aus ihrer Rolle als Georgina Sparks in der Erfolgsserie Gossip Girl, hat mit ihrem plötzlichen Ableben eine Welle der Trauer ausgelöst. Die Serienmacher Josh Schwartz (48) und Stephanie Savage teilten ihre Anteilnahme über E! News mit: "Michelle war so lustig, freundlich und talentiert. Ihre Darstellung von Georgina war ikonisch." Auch ihr ehemaliger Kollege Ed Westwick (37) drückte auf Instagram sein Mitgefühl aus: "So traurig, von Michelles Tod zu hören. Meine Gebete sind bei ihrer Familie."

Neben den öffentlichen Beileidsbekundungen rückten auch weitere Details ans Licht. Vor ihrem Tod hatte Michelle eine Lebertransplantation erhalten. Offen bleibt jedoch, ob diese mit ihrem Tod in Verbindung stand. Die Produzenten von "Gossip Girl" erinnerten daran, wie zentral die Schauspielerin für die Serie war. Georgina Sparks, ursprünglich als einmaliger Charakter gedacht, entwickelte sich durch Michelles Darbietung zu einer der beliebtesten Figuren der Serie und kehrte in sechs Staffeln immer wieder zurück. "Sie war eine Freude am Set und wird uns allen sehr fehlen", erklärten Josh und Stephanie weiter gegenüber E! News.

Die in New York geborene Schauspielerin begann ihre Karriere bereits im Kindesalter und feierte mit Rollen in Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen und Filmen wie "Eiskönigin" große Erfolge. Besonders beeindruckte sie mit ihrer Vielseitigkeit, die sie mühelos zwischen der Darstellung komplexer und humorvoller Charaktere wechseln ließ. Freunde und Kollegen beschrieben sie stets als warmherzig und energiegeladen. Abseits des Rampenlichts hielt Michelle ihr Privatleben meist unter Verschluss, was die Schocknachricht für viele umso überraschender machte. Ihr Vermächtnis lebt jedoch in der Film- und Serienwelt weiter, wo sie für zahlreiche Fans unvergessen bleibt.

Anzeige Anzeige

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Michelle Trachtenberg am "Gossip Girl"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin