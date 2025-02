Prinzessin Kate zeigt ihre Liebe zu Kindern bei Wales-Besuch

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) haben bei einem Besuch in der walisischen Stadt Pontypridd einmal mehr ihre nahbare Seite gezeigt, wie das Magazin People berichtet. Am 26. Februar sprachen die Royals mit Anwohnern, die von den Überschwemmungen im Dezember 2024 betroffen waren, und besuchten auch den Markt der Stadt, wo sie von den versammelten Besucherinnen und Besuchern herzlich empfangen wurden. Besonders Kate zog dabei die Aufmerksamkeit auf sich, als sie einen Moment mit einem Baby verbrachte, das in einer blauen Jacke gekleidet war. Mit einem kleinen Lächeln streichelte sie dem Kind sanft über die Schulter und nahm sich Zeit für ein kurzes Beisammensein mit dem kleinen Jungen.

Wie schon bei früheren Auftritten zeigte sich Kate im Umgang mit Kindern völlig entspannt und zugänglich, was ihr nicht umsonst den inoffiziellen Titel "Prinzessin der Kinder" eingebracht hat. Die dreifache Mutter ist bekannt für ihr Engagement im Bereich frühkindliche Erziehung und gründete 2021 das Royal Foundation Centre for Early Childhood. Schon im Januar überraschte sie viele mit einer ungewöhnlichen Geste, als sie ihre Eskorte stoppte, um ein kleines Mädchen zu begrüßen, das ihr zugewunken hatte. Auch William zeigte während des Besuchs in Wales seine charmante Seite, machte bereitwillig Selfies mit den Kindern vor Ort und erklärte einem Jungen, der ihn für den König hielt, humorvoll: "Nein, ich bin nur sein Sohn."

Kate und William scheinen in ihrer Rolle als künftiges Königspaar sehr auf den persönlichen Kontakt mit der Bevölkerung zu setzen, was sie insbesondere bei Begegnungen mit jungen Familien zeigen. Privat hat Kate, die die Entwicklung ihrer Kinder mit kreativen Ideen fördert, immer wieder über ihre Liebe zu Kindern gesprochen und scherzte in der Vergangenheit, dass sie bei Besuchen mit Babys oft nachdenklich und sehnsüchtig werde. William selbst hatte dieses "Phänomen" schon humorvoll kommentiert: "Könnt ihr meine Frau hier herausholen, bevor sie wieder auf Baby-Gedanken kommt?" Den Wales-Besuch nutzten beide nicht nur für Gespräche über die Überschwemmungsschäden, sondern zauberten auch traditionelle walisische Kuchen, wobei sie laut einer Anwohnerin besonders natürlich und offen gewirkt hätten.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte, 2024

