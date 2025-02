Schwere Kindheit: Darum wurde Gene Hackman Schauspieler

Gene Hackman (✝95), einer der größten Schauspieler Hollywoods, ist verstorben. Der gebürtige Kalifornier wurde am Mittwoch zusammen mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa und dem gemeinsamen Hund in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, leblos aufgefunden. Die Polizei erklärte, dass keine Hinweise auf ein Verbrechen vorlägen, aber die genaue Todesursache noch unklar sei. Gene wurde 95 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese, die bereits 2017 im Alter von 88 Jahren starb. Bekannt wurde der Charakterdarsteller mit seinen Rollen in zahlreichen Filmen wie "Unforgiven", Superman oder auch "The French Connection", für den er einen Oscar gewann.

Der Weg zum Erfolg fiel Gene alles andere als leicht. Seine Leidenschaft für die Schauspielerei entwickelte er bereits im Alter von 12 Jahren, doch seine Kindheit war von Schicksalsschlägen geprägt, wie er in einem Interview mit The Sun erzählte. Nach der Scheidung seiner Eltern lief er im Alter von 13 Jahren von zu Hause weg, um sich dem Militär anzuschließen. Dafür machte er sich sogar drei Jahre älter. Noch in den 1950er-Jahren kämpfte er mit Ablehnungen und war gezwungen, Nebenjobs als Kellner und Bauarbeiter anzunehmen, bis er an der Seite von Dustin Hoffman (87) erste Gehversuche in der Schauspielerei wagen durfte. Trotz einiger Rückschläge und herablassender Kommentare seiner Lehrer am Pasadena Playhouse, die ihn für chancenlos hielten, gelang ihm schließlich der Durchbruch im Alter von 37 Jahren mit dem Film "Bonnie und Clyde". Knapp 90 weitere grandiose Filme sollten folgen – ebenso wie viele Auszeichnungen, darunter zwei begehrte Oscars und drei Golden Globes.

In einem Interview mit The Sun erinnerte er sich schmerzlich an den Tag, als sein Vater davonging: "Ich erinnere mich an den Tag, als er uns verließ, als wäre es gestern. Ich wusste, dass sich meine Eltern scheiden ließen und hatte noch nicht begriffen, was das bedeutete. Ich war 13 Jahre alt und spielte mit einigen Freunden auf der Straße und sah, wie mein Vater sehr langsam vorbeifuhr. Er schaute mich an, nicht lächelnd, und winkte mit der Hand. Irgendwie wusste ich, dass er für immer gehen würde. Wie habe ich mich gefühlt? Benommen. Frag irgendein junges Kind, dessen Eltern sich trennen. Man versucht, es im Kopf zu vergraben." Diesen Moment verarbeitete er zum Beispiel in "I Never Sang for My Father". Sein berufliches und privates Leben standen oft im Spannungsfeld. Während seine erste Ehe an den Strapazen seines Erfolgs scheiterte, lebte er ab 1991 mit Betsy ein zurückgezogenes Leben in New Mexico. Nach seinem Karriereende im Jahr 2004 fand Gene neue Erfüllung im Schreiben und Malen. "Ich war dann doch lieber für mich allein", erklärte er einst zu seinem Rückzug aus Hollywood– ein Abschied, der seiner Karriere keinen Abbruch tat, sondern seinen Legendenstatus besiegelte.

Getty Images Gene Hackman auf der Premiere von "The Royal Tenenbaums", 2001

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

