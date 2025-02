Tochter glaubt: Gene Hackman starb wegen giftiger Dämpfe

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem gemeinsamen Zuhause in New Mexico aufgefunden. Ein Nachbar hatte die lokalen Behörden alarmiert, nachdem er sich Sorgen um die beiden gemacht hatte. Laut der Tochter des Hollywoodstars, Elizabeth Jean Hackman, könnten giftige Kohlenmonoxid-Dämpfe die Ursache für den Tod des Paares sein. Dies verrät die US-Amerikanerin im Gespräch mit TMZ und berichtet außerdem, dass die Polizei keine Anzeichen für Fremdeinwirkung gefunden habe.

Das Ehepaar lebte seit Genes Rückzug aus der Filmindustrie im Jahr 2004 zurückgezogen in ihrem Haus, das laut der Nachrichtenwebsite im Jahr 2000 erbaut wurde. Ob es zuvor Hinweise auf mögliche Gaslecks oder Probleme gab, bleibt bislang ungeklärt. Laut örtlichen Behörden waren Gasversorger und Feuerwehr bei der Untersuchung des Hauses mit vor Ort, um die Sicherheit für die Beamten während der Durchsuchung zu gewährleisten. Genes Tochter teilte mit, dass der Filmstar und die Pianistin ihren Lebensabend friedlich genossen hatten. Sie gab jedoch keine näheren Details zum Gesundheitszustand des 95-Jährigen preis.

Elizabeth stammt wie ihre Geschwister Christopher und Leslie, aus Genes erster Ehe mit Faye Maltese. Die Dreifacheltern ließen sich im Jahr 1986 scheiden, und fünf Jahre später trat der Kalifornier mit Betsy vor den Altar. Ein Insider schwärmte gegenüber Closer Weekly von der Beziehung der beiden kreativen Köpfe. "Nach all den Dramen in Genes Karriere liebt er das friedliche Leben, das er mit der lieben Betsy teilt", erklärte die Quelle.

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003