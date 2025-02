Tod von Gene Hackman und Frau als "verdächtig" eingestuft

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Zu den Umständen ihres Ablebens äußerte sich laut TMZ jetzt ein Kriminalbeamter in einer eidesstattlichen Erklärung: Er halte die Sachlage für "verdächtig genug, um gründliche Durchsuchungen und Untersuchungen anzufordern". Neben den beiden leblosen Erwachsenen, deren Körper sich bereits in einem Zustand der Verwesung befunden hätten, fanden die Beamten auch einen toten Schäferhund. Zwei weitere Hunde des Paares sollen beim Eintreffen der Polizei frei auf dem Grundstück umher gestreunt sein.

Die Ermittler sollen Betsys Körper im Badezimmer auf dem Boden liegend vorgefunden haben, neben einem umgestürzten Heizgerät und verstreuten Pillen, wie TMZ berichtet. Gene sei in einem anderen Raum entdeckt worden – vollständig bekleidet, mit einer zerbrochenen Sonnenbrille neben sich. Entgegen erster Vermutungen, die Todesursache könnte eine Kohlenmonoxidvergiftung gewesen sein, hätten Feuerwehrleute bisher keine Hinweise auf ein mögliches Gasleck gefunden. Zusätzlich bleibt unklar, weshalb die Haustür des Hauses offen stand, als die Leichen von zwei Handwerkern entdeckt wurden, die für Wartungsarbeiten vor Ort waren. Anzeichen für einen Einbruch habe es nicht gegeben.

Gene genoss seit seinem Rückzug aus Hollywood im Jahr 2004 ein ruhiges Leben an der Seite seiner Ehefrau, mit der er seit 1991 verheiratet war. Freunde und Angehörige beschrieben die Verbindung des Paares als zutiefst liebevoll und harmonisch. Bereits vor einiger Zeit hatte Gene öffentlich über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen und regelmäßig betont, wie wichtig ihm die Zeit mit seiner Familie sei. Gemeinsam teilten Gene und Betsy die Leidenschaft für Tiere, insbesondere für ihre adoptierten Hunde, die sie stets als festen Bestandteil ihrer Lebensgemeinschaft betrachteten.

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globe Awards, 2003

Getty Images Gene Hackman, Januar 1985

