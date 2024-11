Artem Chigvintsev verliert wegen Scheidungsstreit Einnahmen

Artem Chigvintsev (42) und seine Ex Nikki Garcia (40) lassen sich nicht nur scheiden, sondern bewerfen sich auch gegenseitig mit Anschuldigungen. Unter anderem steht der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum. Der Scheidungsstreit wirkt sich offenbar auch auf die Finanzen des ehemaligen Dancing with the Stars-Profis aus. Wie aus Gerichtsunterlagen, die Daily Mail vorliegen, hervorgeht, betont Artem, dass er seiner Arbeit außerhalb der Show aktuell nicht nachgehen könne. "Es ist nicht wahr, dass ich keine andere Arbeit als Tänzer finden konnte. Normalerweise beginne ich meine Arbeit im November, und sie geht über 20 Wochenenden", soll der gebürtige Russe betont haben. Weil er im August angeblich fälschlicherweise verhaftet wurde und sein Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit geriet, sei er von seiner Tanzschule als Lehrer gestrichen worden – ein Einkommensverlust von rund 92.000 Euro.

Aber nicht nur seinem Job als Tanzlehrer könne Artem aktuell nicht nachgehen – auch seine Social-Media-Präsenz habe er verloren, wodurch er ebenfalls Einnahmen einbüßen müsse. "Ich habe auch die Einnahmen aus der Werbung in den sozialen Medien verloren, von denen [Nikki] weiterhin profitiert. Als sie die Polizei anlog, machte sie sich mehr Sorgen um ihre Karriere als um meine", schimpft der 42-Jährige. Deshalb erwarte er von der ehemaligen Wrestlerin, für seine Ausgaben aufzukommen. Neben den Anwaltskosten habe er nämlich unter anderem auch Probleme, für seine Miete aufzukommen.

Ende August dieses Jahres begann der Rosenkrieg von Nikki und Artem, als dieser wegen angeblicher häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Die Sportlerin fackelte danach nicht lange und reichte nur wenige Wochen später die Scheidung ein. Den Vorgang trugen die beiden dann vor Gericht aus, denn der größte Streitpunkt war das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Matteo. Erst Mitte Oktober konnten sie sich auf ein gemeinsames Sorgerecht einigen. Dass die Stimmung zwischen Nikki und Artem wieder besser wird, ist derzeit aber unwahrscheinlich. In einem Interview mit People betonte Artem: "Die Berichterstattung, dass ich mich mit Nikki versöhnen wollte, ist falsch!"

Getty Images Nikki Garcia und Artem Chigvintsev im November 2023

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo

