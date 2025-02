Ekat war krank: Er trainierte für erste Show mit Diego Pooth

Ekaterina Leonova (37) musste aufgrund einer Erkrankung vorübergehend bei den Proben zur ersten richtigen Let's Dance-Liveshow pausieren. Die Profitänzerin, die in der diesjährigen Staffel zusammen mit Diego Pooth antritt, konnte nicht wie gewohnt mit ihrem Schützling trainieren. Doch ganz ohne Unterstützung blieb der Sohn von Verona Pooth (56) nicht: Ekaterinas Freund Ilya, ebenfalls Profitänzer, sprang kurzfristig ein und übernahm das Training. Wie Diego gegenüber RTL verriet, sei Ilya dabei sogar noch härter gewesen als Ekat selbst. "Er war dann zwei Tage lang mein Tanzpartner und ist noch härter!", erzählte der 21-Jährige über die strenge Ersatzbetreuung.

Auch wenn es ungewohnt streng zuging, ließ sich Diego davon nicht entmutigen. "Hat aber trotzdem viel Spaß gemacht", erklärte er weiter im Interview. Das Engagement von Ilya habe ihm sehr geholfen, sich weiterzuentwickeln, auch wenn er sich selbst als "schwierigen Fall" bezeichnet. Für Ekaterina gab es derweil ebenfalls gute Nachrichten: Die Tänzerin ist mittlerweile wieder gesund und kann heute Abend mit Diego gemeinsam auf der Bühne stehen.

Ekat war nicht die Einzige, die von der "Let's Dance"-Krankheitswelle überrollt wurde. Auch zwei weitere prominente Teilnehmerinnen, Leyla Lahouar (28) und Jeanette Biedermann (45), hat es erwischt. Sogar so stark, dass sie ihren allerersten Tanz mit ihren professionellen Tanzpartnern heute nicht in der Liveshow performen können. Darüber zeigten sich die beiden endlos traurig und enttäuscht. In der kommenden Woche hoffen sie dafür wohl, umso mehr Gas geben zu können und sowohl die Jury als auch das Publikum in Woche zwei von den Socken zu hauen.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Diego Pooth, Kandidat von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige