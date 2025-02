Gene Hackmans Gas-Firma hilft bei Ermittlungen um seinen Tod

Hollywood-Star Gene Hackman (✝95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus in Santa Fe, im US-Bundesstaat New Mexico, aufgefunden. Da es laut Polizei keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden gab, vermutete Genes Tochter, Elizabeth Jean Hackman, dass giftige Kohlenmonoxid-Dämpfe die Ursache für den Tod des Paares sein könnten. Um diesem Verdacht ausreichend nachgehen zu können, hat der örtliche Gasversorger nun laut verschiedener amerikanischer Medien, darunter NBC News, seine Hilfe in der Ermittlung der Todesursache zugesichert.

Noch ist unklar, wie lange das Paar bereits tot ist. Laut Daily Mail sollen die Leichen von Gene und Betsy bei ihrem Fund jedoch teilweise schon mumifiziert gewesen sein. Sowohl der Schauspieler als auch die 63-Jährige seien mit aufgedunsenen Gesichtern und insgesamt starken Verwesungserscheinungen aufgefunden worden, wie laut dem Newsportal aus dem Polizeibericht hervorgeht. Nachdem die Leichen der beiden bereits am Mittwochnachmittag gefunden worden waren, hatte es bis Donnerstagmorgen gedauert, um sie zweifelsfrei identifizieren zu können.

Neben Gene und Betsy wurde auch einer ihrer drei Hunde leblos im gemeinsamen Haus aufgefunden. Auf der kleinen Ranch hatten der "Erbarmungslos"-Darsteller und seine Frau seit Beendigung seiner Hollywood-Karriere im Jahr 2004 weitestgehend zurückgezogen gelebt. Seinen Rückzug aus der Schauspielerei begründete er im Jahr 2008 in einem Interview mit Reuters. Statt vor der Kamera zu stehen, wolle Gene viel lieber Bücher schreiben. "Ich mag die Einsamkeit, die das mit sich bringt. Es ist in gewisser Weise ähnlich wie die Schauspielerei, aber es ist privater und ich habe das Gefühl, dass ich mehr Kontrolle über das habe, was ich zu sagen und zu tun versuche", erklärte er damals.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman bei den Academy Awards, 1989

