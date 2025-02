Gene Hackmans Tod: Aufnahme des Notrufs veröffentlicht

Die Nachricht von Gene Hackmans (✝95) plötzlichem Tod erschütterte nicht nur Hollywood, sondern die ganze Welt. Der zweifache Oscar-Preisträger und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus in einer bewachten Wohnanlage in Santa Fe, New Mexico, gefunden. Die schockierende Entdeckung machte ein Nachbar, der sofort den Notruf wählte. Wie die TMZ berichtete, zeigte sich der Anrufer am Telefon zutiefst aufgewühlt, flehte mehrfach, man solle "schnell jemanden schicken". Er schilderte, dass die Haustür abgeschlossen sei. "Ich sehe sie vom Fenster aus auf dem Boden liegen", erklärte er der Einsatzkraft der Notrufzentrale.

Während des Notrufs sagte der Mann aufgeregt: "Bitte schicken Sie ganz schnell jemanden." Er rief immer wieder verzweifelt: "Verdammt! Verdammt!" Als der Mitarbeiter aus der Notrufzentrale weitere Einzelheiten wissen wollte, antwortete der Nachbar: "Wahrscheinlich eine Frau und ein Mann. Ich weiß es nicht, Sir. Schicken Sie einfach schnell jemanden her." Auf weitere Nachfragen antwortete der Anrufer nur, dass er nicht wisse, ob sie noch atmen oder wach seien. Er erklärte: "Es ist verschlossen. Es ist abgeschlossen. Ich kann nicht hineingehen."

Als die Polizei eintraf, machten die Beamten die grauenhafte Entdeckung: Betsys bereits mumifizierte Leiche wurde im Badezimmer gefunden, Gene lag in einem Zimmer nahe der Küche. Eine zerbrochene Sonnenbrille neben seinem Körper deutet möglicherweise auf einen Sturz hin, eindeutige Hinweise auf die Todesursache des Paares gibt es bislang nicht. Eigenartig bleibt auch, dass die Haustür lediglich angelehnt und nicht abgeschlossen war, obwohl der Anrufer berichtet hatte, dass er nicht ins Haus gelangen konnte. Auch einer der Hunde des Ehepaares wurde tot in einem Badezimmerschrank entdeckt, was die Ermittler vor weitere Rätsel stellt. Die Leichen, die offenbar über einen längeren Zeitraum unbemerkt blieben, wiesen deutliche Verwesungsspuren auf.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

