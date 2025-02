Nach TV-Betrug: Auf diese Shows hat Sarah Liebich jetzt Lust

Sarah Liebich wurde vor ein paar Jahren von ihrem Ex Nico Legat (26) bei Temptation Island vor laufenden Kameras betrogen. Kann sich die Influencerin trotz dieses Schocks vorstellen, weiterhin im TV aufzutreten? Gegenüber Promiflash verrät sie beim Mates-Date-Event: "Ja, also ich würde an sich schon mal gerne ins TV gehen. Es muss halt was Passendes sein." An welcher Art von Formaten sie interessiert sei, plaudert Sarah ebenfalls aus: "Meine letzte Show war Prominent getrennt und da habe ich echt Gefallen daran gefunden mit diesen Spielen. Aber auch Dating, wie Temptation damals – abgesehen von dem, was dort passiert ist – mit diesem Feiern und so, war auch cool."

Im weiteren Verlauf des Promiflash-Interviews vermutet die TV-Bekanntheit, dass sie nicht für jede Sendung die passende Teilnehmerin sein könnte. "Das Fernsehbusiness ist nicht mehr ganz einfach und ich bin nicht der typische Stressmacher oder die riesige Diva oder die riesige Zicke", überlegt Sarah und erklärt ergänzend: "Dann ist es natürlich nicht einfach, einen passenden Platz zu finden. Aber wenn etwas Passendes kommt, wäre ich auf jeden Fall offen und grundsätzlich hätte ich Bock auf Spielshows."

Vor allem eine der beliebten Reality-TV-Sendungen interessiert Sarah sehr – und zwar "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Im Gespräch mit Promiflash schwärmt sie: "Ich bin ehrlich, würde ich eine Anfrage für das Dschungelcamp kriegen, ich glaube, ich würde es machen!" Laut ihr wäre eine Reise in den Urwald eine unglaubliche Erfahrung, zu der sie nicht Nein sagen könnte: "So etwas Krasses, das erzählst du irgendwann deinen Kindern oder deinen Enkelkindern [...] und wenn man die Möglichkeit hat, dann wäre ich dabei."

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar

