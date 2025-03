Diese Filme und Serien gehen bald auf Amazon Prime online

Der März wird für Serien- und Filmfans bei Amazon Prime Video spannend: Mit einer breiten Palette an neuen Inhalten lockt der Streamingdienst ins warme Wohnzimmer. Besonders die dritte Staffel von "Das Rad der Zeit", die ab dem 13. März verfügbar ist, dürfte Fantasy-Fans begeistern. Zudem dürfen sich Krimifreunde auf die dritte und finale Staffel der Serie "Bosch: Legacy" freuen, die am 27. März startet. Auch die dritte Staffel von "Reacher" läuft weiter mit neuen Folgen bis Ende des Monats. Für Fans von Videospiel-Adaptionen gibt es am 31. März erneut Grund zur Freude, wenn die zweite Staffel von "Twisted Metal" bei Prime Video startet.

Auch im Filmbereich wird laut fernsehserien.de einiges geboten: Blockbuster wie "Oppenheimer" (20. März) und "My Big Fat Greek Wedding 3" (17. März) nehmen das Publikum in den Bann. Die romantische Komödie "Prophezeiung … Liebe", in der eine Fotografin mit indischen Wurzeln zwischen beruflichen Träumen und Familienliebe jongliert, erscheint am 6. März. Wer es düster mag, sollte sich "Holland" vormerken, der ab dem 27. März verfügbar ist. Der Gothic-Horror-Film mit Nicole Kidman (57) erzählt von rätselhaften Vorgängen in einer bis dato scheinbar perfekten Kleinstadtfamilie.

Neben den internationalen Highlights wartet Prime Video auch mit deutschen Produktionen auf. Mit der zweiten Staffel von "The 50", die ab dem 24. März abrufbar ist, gibt es Nachschub für Reality-Show-Fans. Diese Mischform aus Strategie- und Spielshow hat sich in der ersten Staffel als unterhaltsames Format bewährt. Besonders hervorzuheben ist auch "Thomas Müller – Einer wie keiner", da diese Dokumentation nicht nur das sportliche Schaffen des Fußballstars beleuchtet, sondern auch viel Privates preisgibt. Für Thomas Müller (35), der seine Karriere immer mit einem Augenzwinkern begleitete, bleibt diese Würdigung ein besonderes Vermächtnis – ein Star, der auf dem und abseits des Rasens Charakter zeigte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballer

Anzeige Anzeige

Anzeige