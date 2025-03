So kamen die ersten Folgen von Knossis "Mission Unknown" an

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), hat mit seiner neuen Serie "Mission Unknown: Atlantik" eine Brise frischen Seewind ins Streaming-Universum gebracht. Die ersten beiden Folgen der Show, die seit dem 28. Februar auf Amazon Prime Video zu sehen sind, stoßen bei den Zuschauern auf große Begeisterung. Dabei treten zehn Prominente, darunter Knossi selbst, Joey Kelly (52) oder Sophia Thiel (29), in Teams gegeneinander an, um den Atlantik auf Segelbooten zu überqueren. Unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Skippern. Während das Format als "starkes, tollkühnes Projekt" gelobt wird, gibt es von Fans auch kleinere Kritikpunkte.

Besonders positiv hervorgehoben werden von Zuschauern auf Plattformen wie YouTube und Instagram die Produktion und die Charaktere der Show. Der Schnitt, die Musik sowie die sympathische Präsentation der Teilnehmer stoßen auf viel Lob. "Ich will direkt mehr sehen. Sehr guter Auftakt" oder "Starkes und tollkühnes Projekt" wurde kommentiert. Aber nicht alle Details überzeugen jeden. Eine Grafik, die den Aufbau eines Segelbootes darstellen soll, hat für Verwirrung gesorgt: "Der Mast steht einfach verkehrt herum", bemängelte ein User. Auch die Länge der Episoden – zwischen 30 und 60 Minuten – stößt bei einigen auf Kritik. Manche finden, die ersten beiden Folgen hätten inhaltlich zu ähnlich gewirkt und wären in einer Folge besser zusammengefasst gewesen. Trotzdem fiebern viele den nächsten Episoden entgegen, die jeweils freitags erscheinen sollen.

Knossi, der mit viel Leidenschaft an diesem Format arbeitet, begann seine Karriere noch bescheiden an den Telefonleitungen des Senders 9Live, bevor er auf Twitch und YouTube eine riesige Fangemeinde um sich scharte. Der Reality-TV-Star hat mit "Mission Unknown" die Grenzen seines bisherigen Wirkens erweitert und sich selbst damit einen Traum erfüllt. Seine Affinität zu Outdoor-Abenteuern hatte er bereits durch frühere Teilnahmen an Projekten wie 7 vs. Wild unter Beweis gestellt. Privat begeistert er seine Fans immer wieder mit seinem Humor und seiner energiegeladenen Art, die auch in seiner neuen Serie nicht zu kurz kommt. Ob das Projekt auch langfristig erfolgreich bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joey Kelly und Knossi

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Anzeige Anzeige