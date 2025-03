Russell Brand wegen Missbrauchsvorwürfen in UK verklagt

Russell Brand (49) sieht sich in Großbritannien mit einer Klage wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs konfrontiert, wie The Sun berichtet. Eine anonyme Klägerin reichte Berichten zufolge am Londoner High Court eine Schadensersatzklage wegen "sexuellen Missbrauchs und Körperverletzung" ein. Die Klage, eingereicht unter dem Namen "AGX v Brand", folgt auf Vorwürfe gegen den Schauspieler und ehemaligen Stand-up-Comedian, die in den letzten Jahren öffentlich wurden. Bereits im vergangenen Jahr hatten der Sunday Times und Channel 4’s Dispatches gemeldet, dass vier Frauen schwere Anschuldigungen gegen Russell erhoben, darunter Vergewaltigungsvorwürfe zwischen 2006 und 2013. Russell, der inzwischen dauerhaft in den USA lebt, bestreitet alle Vorwürfe und betont, dass seine Beziehungen stets einvernehmlich waren.

Die britische Metropolitan Police teilte mit, dass sie nach einer 13-monatigen Untersuchung Beweise an die Crown Prosecution Service (CPS) übergeben hat, die mögliche Anklagepunkte prüft. Russell wurde mehrfach befragt, macht aber keine weiteren geschäftlichen oder persönlichen Angaben zu den Vorfällen. Er sieht sich zudem einer Zivilklage in den USA gegenüber, in der ihm von einer anderen Frau vorgeworfen wird, während der Dreharbeiten zum Film "Arthur" im Jahr 2010 unangemessen gehandelt zu haben. Sollte die CPS eine Anklage empfehlen, könnte es langwierige Auslieferungsprozesse geben, um Russell aus den USA nach Großbritannien zu bringen.

Russell, der früher durch seine provokanten Stand-ups und seine Ehe mit Popstar Katy Perry (40) Bekanntheit erlangte, hat sich in den letzten Jahren als Online-Kommentator neu positioniert. Seit seiner Hochzeit mit der Unternehmerin Laura Gallacher (37) im Jahr 2017 legt er vermehrt Wert auf seine Privatsphäre und lebt mit ihr und den drei gemeinsamen Kindern in Florida. Trotz seines Rückzugs ins Familienleben gerät der einstige Star von "Big Brother's Big Mouth" zunehmend in Kritik. Die BBC entschuldigte sich kürzlich für eine "Kultur des Schweigens", die sein mutmaßliches Fehlverhalten während seiner Zeit als Radiomoderator zwischen 2006 und 2008 gedeckt haben soll.

Getty Images Russell Brand, Comedian

