Lily Allen reflektiert über Red Flags in erster Beziehung

Lily Allen (39) hat in ihrem eigenen Podcast "Miss Me?" offen über ihre erste Beziehung gesprochen und dabei überraschende Einblicke in ihr damaliges Verhalten gegeben. Die Sängerin erinnerte sich daran, wie sie bei ihrem ersten Freund Lester, mit dem sie als Teenager zusammen war, besonders intensive emotionale Abhängigkeiten entwickelt habe. "Das war wirklich wie eine komplette Umleitung von Intimität", erklärte Lily. Sie habe damals alle emotionalen Bedürfnisse auf ihn projiziert und sich dadurch von ihrer Familie abgekapselt: "Ich wollte nicht nur von niemandem in meiner Familie berührt, gekuschelt oder geküsst werden, ich konnte es auch nicht mit ihnen tun." Rückblickend erkenne sie in sich selbst eine sogenannte Red Flag im Zusammenspiel von Beziehungen.

Neben diesen Einblicken in ihre Jugend sprach Lily in der Podcast-Folge auch über ihr heutiges Familienleben mit ihren beiden Töchtern Ethel und Marnie. Sie verriet, dass die beiden Kinder sehr unterschiedlich auf ihre Zuneigungsbekundungen reagieren würden: Während eine lieber einen Kuss auf die Stirn bekomme, wünsche sich die andere einen Kuss direkt auf die Lippen. "Ich habe mit beidem kein Problem. Was auch immer sie möchten, womit auch immer sie sich wohlfühlen", erklärt sie. Ihre offene Art über Beziehungen und die Familie zu sprechen, kommt bei den Zuhörern gut an.

Zuletzt sorgte Lilys Privatleben jedoch für viele negative Schlagzeilen. In den vergangenen Monaten verhärteten sich die Gerüchte, dass die Musikerin und ihr Ehemann David Harbour (49) sich getrennt haben. Das bestätigte damals auch eine Quelle gegenüber People: "Ihre Ehe ist in die Brüche gegangen und sie haben sich getrennt." Offiziell haben sich die beiden bisher nicht zu den Gerüchten geäußert, allerdings soll der Schauspieler mittlerweile gemeinsam mit Ellie Fallon durchs Leben gehen.

Getty Images Lily Allen im Mai 2024

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022

