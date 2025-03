Negativ-Preis: Marvel sorgte für den schlechtesten Film 2024

Mit der "Goldenen Himbeere" wurden einmal mehr die schlechtesten Filme des letzten Jahres gekürt. Bei der diesjährigen Verleihung war der Marvel-Film "Madame Web" der große Verlierer des Abends und erhielt gleich drei Auszeichnungen, darunter die Negativ-Ehrung "Schlechtester Film". Damit setzt sich eine wenig beneidenswerte Reihe von Misserfolgen für den Film fort, die bereits mit seiner Veröffentlichung im Jahr 2024 begann. Auch Dakota Johnson (35), die Hauptdarstellerin des gefloppten Streifens, wurde bedacht und erhielt den Titel "Schlechteste Schauspielerin".

Auf der Liste der Gewinner der Anti-Oscars fanden sich auch weitere prominente Produktionen. Kult-Filmemacher Francis Ford Coppola (85) musste für seinen Sci-Fi-Film "Megalopolis" gleich zwei Trophäen entgegennehmen, darunter für die schlechteste Regie. Der Joker-Film "Folie à Deux" konnte ebenfalls zweimal punkten, unter anderem in der Kategorie "Schlechtestes Leinwand-Duo" für das Zusammenspiel von Lady Gaga (38) und Joaquin Phoenix (50). Die Netflix-Komödie "Unfrosted" und der Ronald-Reagan-Biopic "Reagan" gingen ebenfalls nicht leer aus.

Die "Razzies" erinnern jedes Jahr daran, dass selbst die größten Namen der Filmbranche mal danebenliegen können. Nachdem "Madame Web" 2024 an den Kinokassen gefloppt war, hatte Dakota, die unter anderem als Hauptdarstellerin in der Shades of Grey-Filmreihe glänzte, durchaus Verständnis für die Frustration der Fans. "Natürlich ist es nicht schön, Teil von etwas zu sein, das in Stücke gerissen wird, aber ich kann nicht sagen, dass ich es nicht nachvollziehen kann", gestand die Schauspielerin gegenüber Bustle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Madame Web"-Cast Celeste O'Connor, Sydney Sweeney, Dakota Johnson und Isabela Merced

Anzeige Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix und Lady Gaga auf der UK-Filmpremiere von "Joker: Folie à Deux", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige