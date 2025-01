Hindert Prinz William Charles an Versöhnung mit Prinz Harry?

Einer neuen Enthüllung zufolge scheint Prinz William (42) eine entscheidende Rolle dabei zu spielen, dass es bisher keine Annäherung zwischen König Charles III. (76) und Prinz Harry (40) gegeben hat. Laut einem Bericht des Royal-Experten Tom Sykes von Daily Beast soll der britische Thronfolger strikt gegen eine Versöhnung mit seinem jüngeren Bruder sein, die der König sich angeblich wünschen würde. Der Grund: William fühlt sich vom Verhalten Harrys zutiefst hintergangen und wehrt sich vehement dagegen, ihn wieder in die Familie aufzunehmen. Dieses Zerwürfnis, das auch Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Harry und Charles hat, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt unüberwindbar.

Wie Sykes erklärt, sei es Charles nicht möglich, eine Entscheidung zugunsten einer Aussöhnung mit Harry zu treffen, ohne dabei auf die Zustimmung seines ältesten Sohnes angewiesen zu sein. Der gesundheitlich angeschlagene Monarch, der Berichten zufolge an Krebs leidet, wolle seinem Thronfolger keine Abmachung mit Harry hinterlassen, die William ablehnt. Insbesondere Harrys öffentlich geäußerter Unmut gegenüber der königlichen Familie und Kritik an Prinzessin Kate (43) erschweren jegliche Möglichkeit einer Versöhnung. Der Kontakt zwischen den Brüdern soll daher komplett abgebrochen sein, während sich Harry ein neues Leben mit Meghan (43) in Montecito aufgebaut hat.

William und Harry galten einst als unzertrennlich, vor allem nach dem Tod ihrer Mutter, Prinzessin Diana (✝36), im Jahr 1997. Doch inzwischen seien die tiefen Gräben zwischen ihnen kaum noch überbrückbar. Während William durch seine Rolle als Thronfolger und seine eigenen Überzeugungen strikt auf Distanz geht, scheint Harrys Rückzug in die USA die Kluft noch vergrößert zu haben. Für König Charles III. dürfte diese Situation besonders schmerzhaft sein, denn als Vater hat er stets betont, wie wichtig ihm der Familienzusammenhalt sei.

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Collage: Getty Images, Getty Images Prinz Harry und König Charles

