Dolly Parton meint: Kinderlosigkeit brachte ihr ihren Erfolg

Dolly Parton (79) trauert um ihren Ehemann Carl Thomas Dean, der Anfang März im Alter von 82 Jahren in Nashville verstarb. In einem emotionalen Instagram-Post teilte die Country-Ikone mit: "Carl und ich verbrachten viele wunderschöne Jahre zusammen. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre teilten, nicht gerecht werden." Die Nachricht löste bei ihren Fans weltweit große Betroffenheit aus. Carl und Dolly waren seit 1966 verheiratet, führten jedoch ein ausgesprochen privates Leben abseits des Rampenlichts. Kinder hatte das Paar nicht – die Gründe hierfür thematisierte die Sängerin 2020 in einem TV-Interview.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei vor allem Dollys Karriere gewesen. Im Gespräch mit Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey (71) in einer Folge von "The Oprah Conversation" erklärte Dolly, dass der Verzicht auf Kinder ihr die Freiheit gegeben habe, sich voll und ganz ihrer Arbeit zu widmen: "Ich glaube, ein großer Teil meines Erfolgs liegt daran, dass ich frei war, zu arbeiten." Auch in einem anderen Interview betonte sie, dass sie ihre Aufgabe darin sehe, anderen Kindern mit Projekten wie ihrer "Imagination Library" zu helfen, die Kindern weltweit Bücher kostenlos zugänglich macht. Dollys Statement zeigt, dass sie keine Reue für diese Entscheidung empfindet: "Gott hat es nicht vorgesehen, dass ich eigene Kinder habe, damit ich für alle Kinder da sein kann."

Die außergewöhnliche Liebesgeschichte des Paares begann, als sich Dolly und Carl 1964 vor einem Waschsalon in Nashville begegneten. Carl, ein Unternehmer in der Asphaltbranche, hielt sich stets aus Dollys glamourösem Leben heraus. Ihren Alltag verbrachten die beiden ganz bodenständig und unternahmen unter anderem Roadtrips durch den Süden der USA.

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Getty Images Dolly Parton im Mai 1977

