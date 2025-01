Nach Überfall: Charlotte Crosbys verkauft ihre Luxusvilla

Charlotte Crosby (34) wurde im vergangenen November Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in ihrem eigenen Zuhause. Daher kommt es nicht überraschend, dass der Geordie Shore-Star nun beschlossen hat, sein Anwesen zu verkaufen. Die im britischen Sunderland liegende Villa wird für umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro angeboten und bietet fünf Schlafzimmer, ein Heimkino, einen Fitnessraum, einen Innenpool sowie einen weitläufigen, angelegten Garten. "Eingebettet hinter einem privaten Tor, wurde dieses außergewöhnliche Anwesen sorgfältig mit einem atemberaubenden zeitgenössischen Design und luxuriösen Oberflächen umgestaltet", heißt es laut The Sun in der Anzeige.

Die Neuigkeiten über den Schreckensmoment machte der Verlobte des Realitystars auf Instagram öffentlich. Die hochschwangere Charlotte befand sich mit ihrer zweijährigen Tochter Alba im Obergeschoss, als sich mehrere maskierte Männer Zutritt zu dem Anwesen verschafften. "Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ein paar kleine Mistkerle haben versucht, mein Haus mit meiner zweijährigen Tochter und meiner Freundin, die im achten Monat schwanger ist, auszurauben – bewaffnet mit einer Machete!", schilderte Jake Ankers und fügte hinzu: "Einer von ihnen, der im Haus am oberen Ende der Treppe war, trug eine rote Sturmhaube. Er war derjenige, der die Machete hatte."

Dem Unternehmer gelang es jedoch glücklicherweise, die Täter in die Flucht zu jagen, und die kleine Familie kam mit einem Schrecken davon. Nun wollen sie dieses Kapitel ihres Lebens hinter sich lassen und umziehen – damit sie die bevorstehende Zeit mit ihrer zweiten Tochter ohne Angst und in vollen Zügen genießen können. Wie die Britin kürzlich gegenüber Mirror verriet, plant sie für die Ankunft ihres Babys einen Kaiserschnitt und bereitet sich derzeit intensiv auf die Geburt vor. "Ich bin so bereit, dieses Baby jetzt zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten", betonte Charlotte.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Juni 2023

Instagram / charlottegshore Jake Ankers und Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba, Dezember 2024

