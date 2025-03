Ex-Mitarbeiter findet Justin Baldonis Positivität "toxisch"

Justin Baldoni (41), bekannt aus der Serie Jane the Virgin, steht derzeit in der Kritik. Ein ehemaliger Mitarbeiter seines Produktionsunternehmens Wayfarer Studios sprach in einem Interview mit der Los Angeles Times von einer "toxischen Positivität" und bezeichnete Justins Verhalten als "gekünstelt". Der Schauspieler und Unternehmer habe beispielsweise von seinen Angestellten erwartet, E-Mails mit der Floskel "so much love" zu unterzeichnen, und sich bei Wohltätigkeitsaktionen wie dem Verteilen von Kleidung an Obdachlose selbst gefilmt. Zudem seien Bahai-Prinzipien, die Teil seines Glaubens sind, vermehrt in den Büroalltag eingeflossen. Andere Mitarbeiter bezeichnen jedoch genau diese Werte als fundamentalen Bestandteil von Wayfarers Projekten.

Während diese Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern geteilt wurden, verteidigten Justin Baldoni und sein Unternehmen die Arbeitskultur: Positivität und Freude seien zentrale Bausteine bei Wayfarer, hieß es in einer Stellungnahme. Mitarbeiter seien außerdem dazu ermutigt worden, ihren Glauben und ihre Werte frei auszuleben, ohne irgendeine religiöse Aktivität verpflichtend zu machen. Wayfarer sei ein Ort, an dem unterschiedliche Glaubensrichtungen zusammenkämen, betonte ein Sprecher weiter. Gleichzeitig sprachen auch ehemalige Mitarbeiter wie Justins frühere Assistentin Melissa Ames positiv über die Firma und den Schauspieler: "Er hat das Herz am rechten Fleck", sagte sie gegenüber dem Magazin.

Justin Baldoni, der auch durch seine Filme und das Buch "Man Enough" bekannt ist, bemühte sich in der Vergangenheit oft, traditionelle Geschlechterrollen infrage zu stellen und soziale Themen in den Fokus zu rücken. Sein Engagement sorgte jedoch wiederholt für Kontroversen, wie auch in einem Fall, bei dem er beschuldigt wurde, schwerkranke Menschen für Öffentlichkeitsarbeit auszunutzen. Neben diesen Vorwürfen befindet sich der Schauspieler und Regisseur aktuell in einer juristischen Auseinandersetzung mit Schauspielerin Blake Lively (37), die ihm sexuelle Belästigung am Filmset vorwirft, was er heftig dementiert. Justin konterte mit einer eigenen Klage und attackierte damit Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48). Die öffentliche Aufmerksamkeit scheint den einstigen Star von "Jane the Virgin" nicht loszulassen.

