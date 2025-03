Gene Hackman: Pathologe vermutet "gebrochenes-Herz"-Syndrom

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem gemeinsamen Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Die alarmierende Entdeckung machte ein Sicherheitsbeamter der Nachbarschaft am 26. Februar 2025, nachdem Schädlingsbekämpfer angegeben hatten, die beiden Tage zuvor nicht erreichen zu können. Gene soll im Eingangsbereich des Hauses gelegen haben, während Betsy leblos im Badezimmer gefunden wurde, wo verschreibungspflichtige Pillen auf der Ablage verstreut waren. Die Leichen wiesen Anzeichen von Verwesung auf, was darauf hindeutet, dass das Paar bereits mehrere Tage zuvor gestorben war. Ein Gasaustritt in einem Herd konnte ausgeschlossen werden.

Der Pathologe James Gill äußerte gegenüber dem Magazin People eine mögliche Theorie zu den Todesursachen. Seinen Aussagen zufolge könnten die Ehepartner eines natürlichen Todes gestorben sein – möglicherweise aufgrund eines sogenannten "gebrochenen Herz"-Syndroms. "Es ist denkbar, dass Betsy [ihren Mann] tot vorfand und diese Situation zu einem gesundheitlichen Schock führte", erklärte Gill. Alternativ sei auch denkbar, dass Betsy zuerst kollabierte und Gene daraufhin versuchte, Hilfe zu holen, bevor auch er zusammenbrach. Bekannt ist, dass Hackman unter einer Herzkrankheit litt und einen Herzschrittmacher trug. Eine finale Feststellung über die Ursache könne jedoch nur durch Autopsie- und Toxikologieberichte getroffen werden, so der Mediziner weiter.

Gene Hackman hatte mit Betsy Arakawa, einer ehemaligen klassischen Pianistin, seit über 30 Jahren ein zurückgezogenes Leben in Santa Fe geführt, nachdem er sich aus Hollywood zurückgezogen hatte. Das Paar, das 1991 geheiratet hatte, galt als unzertrennlich. Betsy unterstützte Gene über Jahrzehnte hinweg, während er sich ausschließlich seiner Familie und seiner Leidenschaft für das Schreiben widmete. Ihr tragisches, gemeinsames Ableben hat die Öffentlichkeit bewegt und erinnert daran, wie tief die Verbindung zwischen den beiden gewesen sein muss. Fans weltweit trauern um einen der größten Schauspieler unserer Zeit und um eine außergewöhnliche Liebesgeschichte.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman mit seiner Ehefrau Betsy (r.) und seinen Töchtern Leslie und Elizabeth