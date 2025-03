Prinz William und Kate haben kein Interesse am Ruhm

Jason Knauf, ein ehemaliger Mitarbeiter im royalen Umfeld von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), gab kürzlich in einem Interview mit 60 Minutes Australia einen seltenen Einblick in das Leben des Paares. Knauf betonte, dass William und Kate kein Interesse an Ruhm und Berühmtheit haben, obwohl sie zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Welt gehören. "Sie sind nicht wirklich daran interessiert, Teil des Celebrity-Rummels zu sein", erklärte er im Gespräch. Stattdessen legen die beiden Wert auf ihre Aufgaben als Royals und ihre Familie, wobei sie ihren Verpflichtungen mit großem Pflichtbewusstsein nachgehen.

Laut Knauf bemühen sich William und Kate darum, ihren Alltag authentisch und bodenständig zu gestalten. "Was man von ihnen sieht, deckt sich genau mit dem, wie sie im Privaten sind", betonte er. Diese Haltung zieht sich auch durch die Erziehung ihres Nachwuchses: Die beiden wollen ihren drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), eine möglichst normale Kindheit ermöglichen. Während andere königliche Generationen oft von Nannys aufgezogen wurden und teils unangenehme Traditionen über sich ergehen lassen mussten, haben sich der Prinz und die Prinzessin bewusst für einen handfesten und präsenten Erziehungsstil entschieden. Erst kürzlich genoss die Familie fernab von Kameras einen privaten Urlaub auf Mustique, um gemeinsame Zeit zu verbringen.

Knauf, der mittlerweile als Treuhänder für den Earthshot Prize – Williams Umweltinitiative – tätig ist, kennt das Paar seit Jahren und war auch in leitender Funktion ihrer Royal Foundation aktiv. Er schwärmte von ihrer bodenständigen Art, die sie innerhalb des königlichen Hauses auszeichnet. Dass für William und Kate familiäre Bindungen und persönliche Werte an erster Stelle stehen, erklärt, warum sie in der königlichen Familie einen modernen und erfrischenden Weg gehen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Juni 2024

