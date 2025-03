Deshalb ließen sich David Hasselhoff und Pamela (†) scheiden

Pamela Bach, die Ex-Frau von Baywatch-Star David Hasselhoff (72), wurde am Mittwoch tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden, nachdem die "Familie seit Tagen nichts mehr von ihr gehört hatte". Vor ihrem Ableben hatte sie einst im Gespräch mit Daily Mail die schmerzhaften Gründe hinter ihrer Scheidung offenbart: "Alle dachten, David sei der goldene Star in Badehose am Strand mit Pamela Anderson, aber der Alkohol hat sein Leben übernommen." Nach 16 Jahren Ehe reichte David 2006 die Scheidung ein. "Für mich war er der Mann, der im Schlafzimmer umkippte", erinnerte sie sich und zeichnete ein herzzerreißendes Bild ihrer privaten Kämpfe.

Die Schauspielerin sprach ehrlich über die zerstörerische Macht der Krankheit, die ihren Mann, der seit 2018 mit seiner dritten Ehefrau Hayley Roberts (44) liiert ist, verfolgte. "Es ist eine Krankheit, so wie Krebs", erklärte sie und beschrieb, wie dieser Einfluss ihre Familie von innen heraus zerfressen habe. Trotz ihrer Liebe zu David sei das Leid, das seine Sucht über sie brachte, nicht zu leugnen gewesen. Besonders schwer wog für sie das Gefühl, dass ihre Liebe durch den Alkohol verdrängt wurde. "Wir haben beide eine Lüge gelebt. Aber die größte Tragödie war, dass David die Flasche mehr liebte als mich", resümierte sie. Pamela schilderte ihre Ehe als Leben zwischen äußerlicher Perfektion und innerer Zerrissenheit. Obwohl sie an ein Happy End in Hollywood hatte glauben wollen, sei ihnen dieses verwehrt geblieben.

David Hasselhoff, bekannt aus Serien wie "Knight Rider" und "Baywatch", war in den 80ern und 90ern ein weltweiter Superstar. Während er auf der Leinwand oft als Held und Retter gefeiert wurde, war sein Privatleben weniger ruhmreich. Pamela, die diese Phase an Davids Seite durchlebte, mied nach der Scheidung weitgehend das Rampenlicht. Gemeinsam zog das Paar ihre zwei Töchter Hayley (32) und Taylor-Ann (34) groß. Behörden gehen laut TMZ davon aus, dass die gebürtig aus Oklahoma stammende Pamela Suizid begangen hat.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images David Hasselhoff mit seiner Frau Hayley Roberts, November 2022