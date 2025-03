Diese Stars besuchen Heidis "Germany's Next Topmodel" 2025

Bei Germany's Next Topmodel bekommen die Zuschauer einiges zu sehen – unter anderem diverse weltbekannte Berühmtheiten, die Heidi Klum (51) und ihrer Show einen Besuch abstatten. Bisher durfte sich das Publikum in der aktuellen Staffel über die Anwesenheit von Heidis Tochter Leni Klum (20) und Supermodel Naomi Campbell (54) erfreuen. Doch die Fans dürfen sich auf weitere hochkarätige Gäste freuen: Wie Bild erfahren haben will, sollen in den bevorstehenden Folgen die Designer Lessja Verlingieri und Peter Dundas, Supermodel Twiggy sowie Heidis bessere Hälfte Tom (35) und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) zu sehen sein.

Außerdem beglückt Starfotograf Rankin Heidi und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit seiner Anwesenheit, ebenso wie GNTM-Urgestein Thomas Hayo. Der Creative Director war von 2011 bis 2018 fester Bestandteil der Show. Ebenfalls zurück bei GNTM: Lena Gercke (37). Die Unternehmerin nahm 2006 an der ersten Staffel teil, holte sich den Sieg und kehrt nun, 19 Jahre später, noch mal zurück zur Casting-Show, um den Nachwuchsmodels etwas von ihrer Erfahrung mitzugeben.

Neben Leni und Naomi war noch ein bekanntes Gesicht bereits zu Gast. Klaas Heufer-Umlauf (41) überraschte die Kandidatinnen beim großen Umstyling. Über seinen Besuch am meisten gefreut haben dürfte sich Mitstreiterin Magdalena: Die bekam nämlich vom Entertainer höchstpersönlich einen neuen Haarschnitt verpasst. Klaas ist gelernter Friseur und konnte bei "Germany's Next Topmodel" mal so eben zeigen, was er noch auf dem Kasten hat.

Getty Images Supermodel Twiggy im Jahr 2015

Getty Images Heidi Klum und Thomas Hayo, Oktober 2024

