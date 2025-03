Diesen "Let's Dance"-Star wollen die Fans nicht wiedersehen

Bei Let's Dance wird heute Abend wieder das Tanzbein geschwungen. Nachdem in der vergangenen Woche Komiker Osan Yaran die Zuschauer nicht von sich überzeugen konnte, muss auch in Show zwei wieder ein Promi zittern. Aber wen könnte es diesmal treffen? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, muss Ben Zucker (41) heute die Show verlassen. Wie eine aktuelle Umfrage [Stand: 7. März, 19:15 Uhr] belegt, wünschen sich 404 (35,8 Prozent) von insgesamt 1.129 Teilnehmern, dass der Sänger die wenigsten Punkte sammelt und rausfliegt.

Auf dem zweiten Platz der Unbeliebtheitsskala landet Leyla Lahouar (28). Die Reality-TV-Bekanntheit fiel in der vergangenen Folge leider krankheitsbedingt aus – und soll sich in den Augen der Fans wohl auch in den kommenden Wochen nicht weiter beweisen können. 194 (17,2 Prozent) Promiflash-Leser finden, dass sie es am wenigsten verdient hätte, eine Runde weiterzukommen. Aber auch Christine Neubauer (62) scheinen die Zuschauer nicht länger sehen zu wollen: Die Schauspielerin befindet sich mit 142 Stimmen (12,6 Prozent) auf dem dritten Platz.

Wer sich am Ende tatsächlich verabschieden muss, bleibt allerdings weiterhin abzuwarten. Die Promis treten in der heutigen Folge nämlich wieder mit spannenden Tänzen vor die Juroren Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60). Paola Maria (31) und Roland Trettl (53) werden mit ihren jeweiligen Tanzpartnern Massimo Sinató (44) und Kathrin Menzinger (36) beispielsweise mit einem feurigen Tango auftreten, während Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) sowie Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) mit einem Paso Doble über die Tanzfläche schweben.

