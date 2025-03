Fans überrascht: Favorit Taliso floppt bei "Let's Dance"

In Show zwei von Let's Dance soll Taliso Engel mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) eine Rumba auf das Parkett zaubern. Doch der paralympische Schwimmer sorgt mit seiner Ausführung für wenig Begeisterung. Während der Athlet in den vergangenen Wochen noch der Favorit war, ergattert er in dieser Woche nur mickrige neun Punkte von der Jury. Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) spendieren ihm jeweils vier Punkte, Joachim Llambi (60) vergibt sogar nur einen Punkt. "Du bist Sportler und kannst auch mit nicht so guten Momenten umgehen, und das war ein nicht so guter Moment", merkt der einstige Punkterichter an. Vor allem das Taktgefühl habe dem Blondschopf diese Woche gefehlt.

Mit seinen Glanzleistungen in den ersten beiden Ausstrahlungen konnte sich Taliso schon eine große Fangemeinde aufbauen. Die Zuschauer sind nun aus diesem Grund umso schockierter über seinen heutigen Ausrutscher. "Taliso ist so ein Herz und ich mag die zwei als Team so gerne – auch wenn das nicht sein bester Tanz war", kommentiert ein User unter einem Instagram-Post der Show. Viele Fans sind entsetzt von der Bewertung des Chefjurors. "Einen Punkt zu geben, ist absolut respektlos!", heißt es in einem Kommentar.

Der 22-Jährige ist für viele Zuschauer ein echtes Vorbild, da er der erste "Let's Dance"-Kandidat mit einer Sehbehinderung ist. Doch Taliso legt großen Wert darauf, wie jeder andere Promi-Tänzer bewertet zu werden. "Ich will keinen Behindertenbonus! Natürlich denke ich manchmal darüber nach, ob ich wegen meiner Einschränkung anders bewertet werde, aber ich habe das Gefühl, dass die Jury fair ist", berichtete er vor wenigen Tagen gegenüber Bild.

RTL / Jörn Strojny Taliso Engel, Kandidat von "Let's Dance" 2025

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

