Ihnen gönnen Normalo-Sommerhaus-Manni und Andrea den Sieg

Für Andrea und Manfred war die Zeit im "Sommerhaus der Normalos" schon in Folge zwei vorbei. Auch wenn sie nur wenig Zeit hatten, ihre Mitstreiter kennenzulernen, hat das Paar bereits ein Favoriten-Duo, dem sie den Sieg am meisten gönnen würden. Im Promiflash-Interview verraten sie: "Diese Frage können wir ohne zu überlegen rasch beantworten: Sandra und Sascha! Sie sind unsere Lieblingsmenschen."

Auch Andrea und Marc wurden im Sommerhaus schnell von den anderen Kandidaten ins Herz geschlossen. Der Abschied fiel den Bewohnern nicht leicht – lediglich Marc zeigte kein Verständnis darüber, dass die eine oder andere Träne floss. Dass der 36-Jährige die Abschiedszeremonie übertrieben fand, wundert den 60-Jährigen und die Bankkauffrau aber nicht. "Weil dieser Mann aus unserer Sicht komplett empathielos ist. Für Ruhm und Anerkennung würde er vermutlich über Leichen gehen", schießt da Paar scharf gegen den Unternehmer und fügt hinzu: "Er wirkt sehr abgehoben, vielleicht als Schutzfunktion für sein mangelndes Selbstwertgefühl."

Dass Andrea und Manni das Sommerhaus so früh verlassen mussten, hatte nichts mit einer Nominierung zu tun. Von Anfang an hatte die 61-Jährige bei den Spielen zu kämpfen – vor allem ihr Bein bereitete ihr Schmerzen, die letztendlich zu dem Exit führten. "Auf Anraten des Arztes, der vom Sender geordert wurde, mussten wir das Haus verlassen, weil am Set keine Diagnose feststellbar war", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash ihre Entscheidung, die Show abzubrechen.

RTL / Markus Nass Sascha und Sandra Czok, Kandidaten von "Das Sommerhaus der Normalos"

RTL / Markus Nass Marc Kleeb, Kandidat "Das Sommerhaus der Normalos"

