Stehen Walentina Doronina und Can Kaplan noch in Kontakt?

Im Juni vergangenen Jahres trennten sich Walentina Doronina (24) und Can Kaplan – und ein regelrechter Rosenkrieg mit krassen Beschuldigungen ließ nicht lange auf sich warten. Während Can erklärte, dass Walentinas Seitensprung bei Germany Shore der Grund für die Trennung war, behauptete die Blondine, dass ihr Ex sie körperlich misshandelt habe. Das ließ er nicht auf sich sitzen und stritt die Vorwürfe vehement ab – laut Can sei es andersherum gewesen. Doch wie steht es aktuell um das einstige Sommerhaus-Paar? Der Podcast "Blitzlichtgewitter" fragte bei Can nach, ob er noch Kontakt zu Walentina habe. Das beantwortete er mit einem klaren "Nein".

Nicht mal über Anwaltspost gebe es gerade eine Verbindung zwischen den beiden, denn Can verriet: "Sie hat keine Anzeige gemacht. Es sind keine Anwälte von ihrer Seite aus eingeschaltet." Diese Aussage wird einige Reality-Fans stutzig machen, denn vor Kurzem hieß es laut der Staatsanwaltschaft in Essen noch, dass ein Verfahren eröffnet wurde. "In diesem Verfahren ist die von Ihnen angegebene männliche Person als Beschuldigter erfasst und die weibliche Person als Geschädigte. Als neues Verfahren eingetragen wurde dieser Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Essen nach Eingang von dem Polizeipräsidium Essen Anfang September 2024", hieß es in einem Statement der Staatsanwaltschaft gegenüber RTL.

Auch Walentina meldete sich schon unter dem Beitrag von dem Podcast auf Instagram und widersprach ihrem Ex: "Lügen haben bekanntlich kurze Beine, deswegen hat die Staatsanwaltschaft Essen der Presse mitgeteilt, dass gegen dich als Beschuldigter ermittelt wird!" Das war noch nicht alles: Wütend wetterte die Reality-TV-Bekanntheit hinterher: "Und falls du auch den Namen von meinem Anwalt wissen willst, der dich für jeden deiner Schläge mir gegenüber zur Rechenschaft ziehen wird: André Miegel."

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Januar 2025