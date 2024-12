Drama vorprogrammiert? Cosimo zieht mit Emmy ins Forsthaus

Mit Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (42) ziehen nochmal echte Publikumsmagneten ins Forsthaus Rampensau ein. Denn: Wo Emmy ist, ist Unterhaltung vorprogrammiert. Das Besondere an diesem Team: Die beiden wussten vorher nicht, mit wem sie um den Sieg kämpfen werden. "Ich hoffe einfach nur, dass die Person nicht gut aussehen wird. Denn das muss ich alleine", stellt die Reality-Diva klar und fügt hinzu: "Sie kann ruhig, übergewichtig und hässlich sein." Im Auto treffen die beiden ganz schön aufgeregt das erste Mal aufeinander. Cosimo macht auf die Blondine einen ganz guten Eindruck: "Besser als gedacht. Der schien cool zu sein." Die Begegnung mit den Mitstreitern steht aber noch bevor. "Die Queen ist hier", winkt sie ihnen euphorisch zu.

Vor allem die Ladys reagieren kritisch auf Emmys Einzug. Über Cosimo hingegen scheint sich die ganze Mannschaft zu freuen. Das erwartete Drama lässt nicht lange auf sich warten. Als Neuankömmlinge steht es ihnen zu, sich jeweils ein Bett auszusuchen. Während der selbsternannte Checker vom Neckar sich bescheiden mit der Küchenbank begnügt, hat die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit klare Vorstellungen. "Ich würde gerne oben auf einem Hochbett schlafen", stellt sie klar. Nach ausgiebiger Inspektion fällt ihre Entscheidung ausgerechnet auf das Bett von Gina Alicia. Die ist natürlich gar nicht begeistert davon, dass sie sich nun mit einem Schlafsack einen Platz irgendwo im Haus suchen soll. Der 25-Jährigen ist das aber egal: "Ich kann verstehen, dass die Person dann abgefuckt ist auf mich, aber ich brauche einen guten und den besten Schlafplatz, das ist mir so wichtig."

Reality-Fans ist das Auftreten von Emmy schon bekannt. Die temperamentvolle Gina ist nicht die erste Kollegin, die damit überhaupt nicht klarkommt. Auch bei Are You The One – Reality Stars in Love hatte sich die gebürtige Hamburgerin mit ihrer Selbsteinschätzung nicht unbedingt viele Freunde gemacht. Dass sie dann auch noch ausgerechnet das Perfect Match von Chris Broy (35) war, brachte bei einer TV-Bekanntheit das Fass zum Überlaufen: Ex-Partnerin Evanthia Benetatou (32). Mit ihr hatte sich Emmy nämlich schon seit Kampf der Realitystars nicht mehr verstanden. Ihren Konflikt trugen die zwei Frauen letztendlich sogar im Boxring von Fame Fighting aus.

©Joyn Gina Alicia und Emmy Russ bei "Forsthaus Rampensau" 2024

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2024

