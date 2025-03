Daniela Katzenberger ist verdammt stolz auf ihren Körper

Daniela Katzenberger (38) widmete sich in den vergangenen Monaten voll und ganz ihrem Körper – mit einem straffen Fitness- und Ernährungsplan kam sie in Topform und belegte bei einem Bikini-Contest sogar den zweiten Platz. In ihrer Instagram-Story teilt die TV-Bekanntheit nun ein Bild von sich in einem schwarzen Bikini. "Ich bin so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal stolz auf mich bin, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass das voll arrogant klingt... Aber doch! Ich bin verdammt stolz auf mich", schwärmte sie zu dem Schnappschuss.

Und auch ihre Schwester Jennifer Frankhauser (32) teilt in ihrer Instagram-Story ein Video von der Blondine, in dem sie sich im Bikini präsentierte und drückt ihre Bewunderung aus. "Ich bin so stolz auf deine Disziplin. Du siehst so toll aus! Ich liebe dich", schreibt sie dazu und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Und da wir exakt den gleichen Körper haben, sehe ich, wie mein Körper aussehen könnte, wenn ich nicht so viel essen würde!"

Bereits zuvor zeigte Daniela, wie überaus glücklich sie seit ihrer Gewichtsabnahme ist und wie sehr sich ihr Lebensgefühl verbessert hat. "In allem ist es besser geworden. Man hat viel mehr Ausdauer, die Haut ist besser, ich habe kaum noch Mitesser", freute sie sich im Interview mit RTL. Dennoch gäbe es auch Schattenseiten, denn ihren aktuellen Zustand beizubehalten, sei nicht immer einfach: "Ich hätte nie gedacht, dass es schwerer ist, das Ganze zu halten, als abzunehmen. [...] Jeder, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, das ist so viel schwerer. Weil natürlich habe ich mal Bock auf was Süßes oder keinen Bock auf Sport."

Anzeige Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, 2024

Anzeige Anzeige

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger, September 2024

Anzeige Anzeige