Das könnte die Todesursache von Gene Hackmans (†) Hund sein

Der Tod von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa gibt nach wie vor einige Rätsel auf. Aktuell ist beispielsweise noch nicht geklärt, warum einer ihrer drei Hunde namens Zinna starb. Möglich sei laut der Tierärztin Erin Phipps, dass der 12-jährige Vierbeiner an Hunger und Dehydrierung starb, wie E! News berichtet. Zinna war im Badezimmer eingesperrt, in einem Zwinger aufgefunden worden – in dem Raum waren auch die sterblichen Überreste von Betsy entdeckt worden. Derzeit wird eine Nekropsie an dem Tier des Schauspielers durchgeführt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Die zuständigen Ermittler haben inzwischen bereits erfahren, dass Zinna am 9. Februar medizinisch behandelt werden musste. "Es gab einen Eingriff, der bei dem Hund durchgeführt wurde, was erklären könnte, warum der Hund in einem Käfig [...] war", erklärte Santa Fe County Sheriff Adan Mendoza auf der Pressekonferenz am Freitag, wie unter anderem The Sun berichtete. Dass Zinna genau wie Betsy an einem Infekt starb, ist allerdings unwahrscheinlich. "Hunde erkranken nicht an dem Hantavirus", so Adan weiter.

Auf der gestrigen Pressekonferenz wurden die Todesursachen von Gene und Betsy bekannt gegeben. Laut den Ermittlern starb der Hollywoodstar an den Folgen einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Zudem soll auch eine Alzheimer-Erkrankung eine Rolle gespielt haben. Betsy derweil verstarb an dem sogenannten Hantavirus-Pulmonalsyndrom, einer Infektionskrankheit, die durch Nagetiere übertragen wird. Die Pianistin soll laut der Gerichtsmedizin bereits seit dem 17. Februar tot gewesen sein. Gene schied erst einige Tage später aus dem Leben. Es wird vermutet, dass er aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung nicht verstand, dass Betsy bereits einige Tage tot war.

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003