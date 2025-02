Christina Haack betitelt ihren Ex Josh Hall als "Schlange"

Das Scheidungsdrama um Christina Haack (41) und Josh Hall geht in die nächste Runde: Die Immobilienmaklerin sorgte dieser Tage mit einer Instagram-Story für Aufsehen, in der sie ihren Ex-Mann in spe als "Schlange" bezeichnete. Während eines entspannten Abendessens mit Heather Rae El Moussa (37), der neuen Frau ihres Ex-Mannes Tarek El Moussa (43), und ihrer Tochter Taylor im Restaurant Ocean 48 in Newport Beach machte die Unternehmerin ihrem Ärger Luft. Online teilte Christina ein Boomerang-Bild des Trios, das anstoßende Gläser zeigt, und schrieb dazu: "Wenn man einen entspannten Mädelsabend hat und [Schlangen-Emoji] auftaucht". Josh soll sich zur gleichen Zeit ebenfalls in demselben Restaurant befunden haben.

Der Beschuldigte reagierte einen Tag später auf Christinas Post, indem er den Artikel von People teilte, der besagtes Thema aufgegriffen hatte. Allerdings räumte Josh via Instagram ein, er habe sie nicht einmal bemerkt, fügte aber hinzu, dass er, hätte er sie gesehen, ihr "natürlich ohne zu zögern einen Drink geschickt" hätte. Mit ironischem Unterton betonte er, wie sehr er das Lokal nichtsdestotrotz schätze. Der Abend fand inmitten ihrer angespannten Scheidung statt, die immer wieder Schlagzeilen macht. Christina hatte zuletzt öffentlich beklagt, dass Josh rund 3,34 Millionen Euro von ihr fordere und das Verfahren dadurch ins Stocken gerate. Josh trat zudem nicht mehr in ihrer neuen HGTV-Serie "The Flip Off" auf, nachdem ursprünglich beide zusammen für die Show geplant waren.

Christina und Josh waren zwei Jahre lang verheiratet, bevor sie im Sommer 2024 ihre Trennung bekannt gaben. Während Christina mittlerweile mit Christopher Larocca liiert ist, wird Josh seit Anfang des Jahres mit Model Stephanie Gabrys gesehen. Aus ihren vorherigen Beziehungen hat Christina zwei Kinder mit Tarek El Moussa und einen Sohn mit ihrem zweiten Ehemann Ant Anstead (45). Trotz der Turbulenzen bewahrt sie sich ihre romantischen Ideale. "Ich werde immer an die Liebe glauben", sagte sie kürzlich in einem Interview, äußerte jedoch, dass sie momentan nicht an eine erneute Hochzeit denke. Josh scheint nach dem aufreibenden Rosenkrieg ebenfalls neue Wege zu gehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Haack und Tarek El Moussa, 2014

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christina Haack und Christopher Larocca, Februar 2025

Anzeige Anzeige