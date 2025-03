Justin Baldonis Papa stärkt ihm im Netz den Rücken

Das Drama zwischen Justin Baldoni (41) und Blake Lively (37) eskaliert weiter und bekommt nun unerwartete familiäre Unterstützung. Justins Vater, Sam Baldoni, veröffentlichte auf Instagram eine Botschaft, die als klarer Seitenhieb gegen Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) interpretiert werden kann. "In einer Welt voller Blakes und Ryans sei ein Justin", war auf einem Pinnbrett zu lesen, das Sam in seiner Story teilte. Begleitet wurde das Video von einem Herz-Emoji. Die Postings wurden mittlerweile entfernt, sorgten online jedoch für viel Aufmerksamkeit.

Hintergrund der Spannungen ist eine laufende rechtliche Auseinandersetzung zwischen Justin und Blake, die bereits im Dezember 2024 begann. Blake, die wegen des Streits unter Angstzuständen leiden soll, verklagte damals Justin wegen angeblicher sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen – Anschuldigungen, die der Schauspieler und Regisseur entschieden zurückweist. Justin reichte daraufhin selbst Klage ein, unter anderem gegen Blake, Ryan Reynolds und deren Öffentlichkeitsberaterin Leslie Sloane. Er forderte Schadensersatz in Höhe von 400 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 374 Millionen Euro) und beschuldigte das Paar des zivilrechtlichen Erpressungsversuchs sowie der Verleumdung. Auch gegen die New York Times ging er vor, nachdem die Zeitung über eine angebliche Schmutzkampagne gegen Blake berichtete.

Justin, der durch die Serie Jane the Virgin und seine Arbeit als Regisseur von Filmen wie "Five Feet Apart" bekannt wurde, hat sich in der Vergangenheit oft als Familienmensch präsentiert. Mit seiner Frau Emily teilt er zwei Kinder und er engagiert sich regelmäßig für wohltätige Zwecke, darunter mit Spenden aus seinen Filmeinnahmen an die Claire's Place Foundation. Dass sein Vater Sam sich nun öffentlich auf Justins Seite stellt, dürfte für den Schauspieler ein emotionaler Rückhalt sein. Für Blake und Ryan, die in Hollywood als Power-Couple gelten, scheint der Konflikt hingegen immer weitere Kreise zu ziehen. Welche Richtung die juristischen Auseinandersetzungen nehmen werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, März 2016

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018

