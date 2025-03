Rache an Ben Affleck: Jennifer Lopez plant Flirt mit Co-Star

Jennifer Lopez (55) reichte im August 2024 die Scheidung von Ben Affleck (52) ein. Seitdem verbringt der Schauspieler wieder mehr Zeit mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner. Die "Let's Get Loud"-Interpretin soll davon gar nicht begeistert sein und sucht deshalb ihrerseits nach einem neuen Mann. Ein Insider plaudert nun gegenüber Daily Mail aus, dass sie eine "Rache-Romanze" mit ihrem Filmkollegen Brett Goldstein plant: "Er ist ein echter Gentleman mit viel Talent – er schauspielert nicht nur, sondern er schreibt auch tolle Drehbücher. Er ist wie die jüngere, bessere, britische Version von Ben. Sie findet ihn sehr süß."

Brett wird den Fans von "Ted Lasso" bekannt vorkommen. In der Serie spielte er den Fußballer Roy Kent und wurde dafür gleich zweimal mit dem Emmy ausgezeichnet. Auch J.Los Ex soll ein Fan der Apple-TV-Show sein. "Ben weiß, wer Brett ist, er ist sich dessen sehr bewusst. Brett ist jünger und klüger als Ben. Es wird ihn sicher verärgern", vermutet der Informant und ergänzt: "Es wird Ben daran erinnern, dass Jennifer immer noch ein heißes Eisen in Hollywood ist."

Ben und die "30 über Nacht"-Darstellerin waren von 2005 bis 2018 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Auch aus Liebe zu ihrem Nachwuchs verbringen die beiden Filmstars bis heute oft Zeit miteinander. Aktuell sollen sie sich sogar so oft sehen wie nie zuvor. Das behauptete eine Quelle im Interview mit Page Six, die deutlich machte: "Sie haben eine enge Bindung und sind sich bewusst, wie selten so etwas ist."

Getty Images Brett Goldstein, Schauspieler

Getty Images Jennifer Garner, September 2024

