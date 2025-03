Riskanter Trend: Friseure warnen vor Miley Cyrus' Micro Pony

Miley Cyrus (32) sorgte auf der Vanity Fair Oscars-Afterparty 2025 für Aufsehen, als sie sich mit einer neuen Frisur präsentierte: einem ultra-kurzen Micro Pony, auch bekannt als "Baby Bangs". Die mutige Entscheidung der Sängerin entfesselte einen regelrechten Hype in den sozialen Medien. Wie das Magazin The Mirror berichtet, tauchten auf TikTok und Instagram unzählige Versuche auf, den Look nachzuahmen, doch nicht alle Nutzer zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden. Ein Video einer TikTokerin, die beim heimischen Schneiden ihrer Ponyfransen scheiterte und dabei entsetzt rief: "Das war nicht geplant!", ging viral und verdeutlichte, wie riskant dieser Trend sein kann.

Micro Bangs gelten als alles andere als alltäglich. Sie erfordern Präzision und ein geübtes Händchen, da die Fransen kurz über den Augenbrauen abschließen und somit wenig Spielraum für Fehler lassen. Experten warnen dringend davor, den Schnitt selbst durchzuführen. Ein Vertreter der Vera Clinic erklärte gegenüber The Mirror: "Wenn möglich, sollte dieser Stil unbedingt von Profis geschnitten werden." Obendrein sei der Trend nicht für jede Gesichtsform geeignet, da er je nach Proportionen ungeahnte Akzente setzen kann. Doch Miley und auch Kolleginnen wie Katy Perry (40), die sich ebenfalls kürzlich mit Micro Bangs zeigte, befeuern die Begeisterung um diesen mutigen Look.

Miley Cyrus, die 2025 ein neues Album veröffentlichen will, ist bekannt für ihre Vorliebe, modische Grenzen zu überschreiten und Trends zu setzen. Die "Flowers"-Sängerin liebt es, mit ihrem Stil zu experimentieren, und hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach einen ganz eigenen Platz in der Welt der Popkultur gesichert. Seit ihrer Zeit als Disney-Star mit langem, welligem Haar hat sie sich optisch immer wieder neu erfunden – von raspelkurzen Pixie-Cuts bis hin zu Platinblond. Ihr neues Statement zeigt einmal mehr, dass sie keine Angst davor hat, ihre Persönlichkeit durch ihre Optik auszudrücken.

Getty Images Miley Cyrus, Februar 2025

Getty Images Miley Cyrus, Februar 2025

