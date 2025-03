Angriff: Georgina Fleur hat Angst vor "The 50"-Ausstrahlung

Georgina Fleur (34) ist Teil der kommenden zweiten Staffel von The 50. Wie die einstige Bachelor-Lady auf Instagram preisgibt, durfte sie sich noch vor Veröffentlichung den Trailer des Reality-Formats anschauen – und gesteht nun, ein ungutes Gefühl bezüglich der Ausstrahlung zu haben. "Ich kann das alles gar nicht fassen, was da reingeschnitten wurde, was da alles passiert ist. Diese Sendung ist einfach im August gedreht worden. Was da alles passiert ist, musste ich die ganze Zeit für mich behalten. Jetzt wurde das im Trailer einfach alles gedroppt. Ich bin total schockiert", erklärt sie.

Die Gewinnerin des Allstars-Dschungelcamps gibt zwar nicht preis, worauf sie sich bezieht, es könnte sich dabei aber um den Vorfall mit Ex-Kumpel Sam Dylan (34) handeln: Wie Bild berichtete, soll Georgina nach einem heftigen Streit mit dem ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer aus der Show geflogen sein. "Ich habe einfach so einen Schiss davor, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil das einfach total eskaliert ist", offenbart sie im Netz. Die Ausstrahlung der Sendung beginnt schon in wenigen Wochen – doch auf diese hat die 34-Jährige "einfach keinen Bock".

Was genau zwischen den Realitystars passiert, bleibt abzuwarten. Berichten zufolge soll Georgina allerdings die Kontrolle verloren und Sam gegenüber handgreiflich geworden sein. Kurz nach Ende der Dreharbeiten schien der Sommerhaus-Gewinner im Netz dann auf die Geschehnisse zu reagieren. "Erkenntnis der letzten Tage! Nur weil man jetzt Mutter ist, bedeutet das nicht, dass man plötzlich mit Alkohol umgehen kann", machte er seinem Ärger Luft. Außerdem behauptete er, die Person habe womöglich noch weitere Substanzen eingeschleust. "So habe ich es auf jeden Fall in den Augen gesehen, und das wird wohl auch jeder andere sehen", schloss der 33-Jährige ab.

Promiflash Sam Dylan und Georgina Fleur, Reality-Persönlichkeiten

Getty Images Sam Dylan im April 2024

