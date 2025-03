Britney Spears tanzt im Nachthemd und teilt wirre Gedanken

Britney Spears (43) sorgt mit einem emotionalen Post wieder einmal für Aufsehen. Die Sängerin teilte ein Video auf Instagram⁣, in dem sie in einem Badezimmer zu sehen ist, während sie in einem auffällig rosa, aber fleckigen Nachthemd tanzt. Dies sei nach einem Tag voller Pferdereiten, Yoga und einem atemberaubenden Sonnenuntergang ihr Moment der Selbstliebe gewesen. In ihrer gewohnt direkten Art schrieb sie: "Ich habe hübsche Kleider, aber denkt ihr wirklich, irgendjemand ist es wert, das echte Ich zu sehen?"

Die Mutter von zwei Kindern berichtete zudem von ihren Erlebnissen mit einem Pferd, das nur auf seinen Trainer hörte, egal wie sehr sie sich bemühte. "Am Ende habe ich ihn doch geritten und das Gefühl genossen", schrieb sie. Ansonsten verbringe sie ihre Zeit damit, Muscheln zu sammeln, zu tanzen oder in den Ozean einzutauchen, was sie als befreiend empfinde. "Ich bin hier nie hungrig, ich bin nur aufgeregt, also gehe ich nach draußen und sehe die Feuerstelle und ich schwimme und fühle mich wie eine Meerjungfrau und ich werde eins mit dem Feuer", lauten Britneys skurrile Zeilen.

Die Pop-Ikone veröffentlicht seit einigen Jahren regelmäßig wirren Content im Netz. In der Vergangenheit führte einer ihrer wilden Tänze sogar zu einem Polizeieinsatz. Da Britney während einer Tanzeinlage unbeholfen mit Messern herumfuchtelte, statteten ihr die Beamten einen Besuch ab und führten einen Wellness-Check bei der leidenschaftlichen Tänzerin durch.

Anzeige Anzeige

MEGA / Lumeimages Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige