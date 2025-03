Coupleontour-Nessi äußert sich zum Tod von Ex Inas Mama

Gerade hat Ina (28) vom ehemaligen YouTube-Duo Coupleontour erschütternde Nachrichten bekannt gegeben: Ihre Mama ist verstorben. Das berührt natürlich nicht nur ihre große Community, sondern auch ihre Ex-Partnerin Nessi (28). Die beiden waren nicht nur geschäftlich miteinander verbunden – sie waren auch sehr lange in einer Beziehung und haben sogar eine gemeinsame Tochter. Auf Instagram meldet sich die Brünette nun zu Wort zum Tod der Mutter ihrer Ex: "Manchmal liest du etwas und plötzlich fühlt sich alles anders an. Die Mutter meiner Ex-Partnerin ist verstorben – und damit auch die Oma meiner Tochter. Das hat mich gerade total aus der Bahn geworfen. Es fühlt sich falsch an, heute einfach normal weiterzumachen."

Ina und Nessi haben sich bereits im vergangenen Jahr getrennt. Seitdem führen sie zum Großteil unabhängige Leben voneinander. Dennoch standen sie weiterhin in Kontakt, wie Nessi kürzlich auf ihrer Social-Media-Plattform verriet. Beide versicherten immer wieder, dass sie in schwierigen Zeiten füreinander da sein werden. Diese Unterstützung wird Ina jetzt brauchen. Schon sehr lange hat ihre Mama gegen eine Krebserkrankung angekämpft und musste deswegen immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das verursachte bei Ina viele schlaflose Nächte und große Sorgen. Oft betonte sie, dass sie jeden Tag mit ihrer Mutter wertschätze – für sie ist sie nach der Trennung von Nessi sogar von Berlin nach Köln gezogen.

Auf ihrem eigenen Account im Netz zeigt sich Ina schwer getroffen von dem enormen Verlust ihrer Mama. Emotional schreibt sie: "Ich liebe dich von ganzem Herzen und werde immer zu dir hochschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder deine Stimme zu hören oder deinen Namen auf dem Handy zu sehen, wenn du anrufst. Du bist jetzt einfach weg." Dazu teilte sie einige Fotos von ihrer Mutter, die sie mit einem großen Strahlen im Gesicht in den Armen ihrer Tochter zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Anzeige Anzeige