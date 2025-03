Deshalb mochte Dolly Partons Mann Carl (†) ihre Musik nicht

Dolly Parton (79) hat einst einen Einblick in die besondere Beziehung zu ihrem Ehemann Carl Thomas Dean gegeben, der am 3. März dieses Jahres im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Obwohl das Paar fast 60 Jahre verheiratet war, hielt sich Carl bewusst aus der Öffentlichkeit fern und mied den glamourösen Lifestyle seiner berühmten Frau. Im Jahr 1977 erhielt die damalige Countrymusik-Journalistin Alanna Nash allerdings eine seltene Einladung, Dolly in ihrem Haus in Nashville zu interviewen, das sie mit ihrem Ehemann teilte. Das Gespräch fand für die Mai-Ausgabe des Magazins Country Music statt. Dabei erzählte die Sängerin, dass ihr Ehemann kein großer Fan ihrer Musik sei: "Wir haben eine tolle Beziehung und er ist ein wunderbarer Mensch, aber er ist nicht mein größter Fan. Er mag eher Bluegrass und Hardrock."

Während ihrer Ehe zeigte sich Carl nur selten in der Öffentlichkeit und begleitete seine Frau nie zu Auftritten oder Veranstaltungen. Das Paar lernte sich 1964 in einem Waschsalon in Nashville kennen und heiratete zwei Jahre später in einer kleinen, privaten Zeremonie. Dolly und Carl führten über Jahrzehnte eine der wohl ungewöhnlichsten Ehen im Showgeschäft. Während Dolly weltweit tourte und unzählige Erfolge feierte, lebte Carl ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts. Und für Dolly war das auch genau richtig so. "Dass meine Karriere von meiner Ehe getrennt ist, ist für uns völlig natürlich. Wir mögen es so. Es ist für uns richtig, natürlich und sicher", stellte die Sängerin ebenfalls im Interview klar.

Umso schmerzhafter ist jetzt Dollys Verlust: Sie äußerte sich nach Carls Tod in emotionalen Beiträgen auf Instagram und unterstrich, wie viel ihr diese nahezu sechs Jahrzehnte lange Verbindung bedeutet. Ihre Ehe galt stets als Paradebeispiel für eine starke Partnerschaft in einer Branche, die häufige Skandale und Trennungen kennt. Auch in Carls späten Lebensjahren, als er an Alzheimer erkrankte, wich Dolly nicht von seiner Seite und setzte sogar ihre Karriere aus, um sich um ihn zu kümmern. Anlässlich ihres 50. Hochzeitstags im Jahr 2016 gab Carl dem Magazin Entertainment Tonight ein seltenes Interview und erinnerte sich: "Mein erster Gedanke war: 'Ich werde dieses Mädchen heiraten.' Und an diesem Tag begann mein Leben. Ich würde die letzten 50 Jahre um nichts auf dieser Erde eintauschen." Und auch für Dolly war Carl offensichtlich die ganz große Liebe.

Anzeige Anzeige

Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean

Anzeige Anzeige

Getty Images Dolly Parton im Mai 1977

Anzeige Anzeige