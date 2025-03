Im Rechtsstreit: Blake Lively spricht erstmals öffentlich

Blake Lively (37) hat sich bei der Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" zum ersten Mal seit Beginn ihres Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41) öffentlich geäußert. Die Veranstaltung fand am Freitag, dem 7. März, im Rahmen des SXSW-Festivals statt. Die Schauspielerin erklärte vor Publikum, wie sehr sie ihre aktuelle Rolle liebe. "Es ist wahrscheinlich meine Lieblingsfigur, die ich jemals spielen durfte", erzählte sie laut Page Six. Gemeinsam mit Regisseur Paul Feig (62), der erneut für die Fortsetzung verantwortlich ist, sowie Co-Star Anna Kendrick (39) freute sich Blake besonders über die Rückkehr zum Set.

Obwohl zwischen Blake und Anna Kendrick in der Vergangenheit Gerüchte über Spannungen kursierten, scheint dies offiziell kein Thema mehr zu sein. In einem Interview lobte Blake ihre Kollegin in den höchsten Tönen: "Es ist das Beste! Ich bin so froh, hier zu sein." Anna ihrerseits wich Fragen über Blake geschickt aus, scherzte aber auf dem roten Teppich über das vergangene Jahr und meinte mit einem Augenzwinkern, sie habe es nach einer Ayahuasca-Erfahrung "verloren". Laut Insidern bestehen keine Probleme mehr zwischen den beiden, und beide bewundern die Arbeit des jeweils anderen an der Fortsetzung des Films.

Abseits des Filmgeschäfts steht Blake mitten in einem juristischen Konflikt mit Justin Baldoni, ihrem Co-Star und Regisseur von It Ends With Us. Im Dezember 2024 hatte Blake schwere Vorwürfe gegen Justin erhoben, darunter sexuelle Belästigung und Rufmord. Justin wies die Anschuldigungen vehement zurück und reichte im Gegenzug selbst Klage gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und deren PR-Team ein. Aufgrund des anhaltenden Streits forderte Blake zuletzt sogar eine Verstärkung der Schutzmaßnahmen, um die Presse daran zu hindern, weitere Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. Die Auseinandersetzung wird aber wohl bis zum Gerichtstermin im nächsten Jahr auch noch weitere ihrer Projekte überschatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Kendrick und Blake Lively, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige