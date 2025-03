Reine Provokation? Britney Spears tanzt zu der Musik vom Ex

Britney Spears (43) ist bekannt dafür, sich gerne tanzend im Netz zu zeigen. Mit einem aktuellen Instagram-Video erregt die Sängerin jetzt allerdings besonders Aufsehen. In dem Clip bewegt sie sich zu "Señorita", dem Song ihres Ex-Freundes Justin Timberlake (44). Die "Toxic"-Interpretin und der Popstar galten Anfang der 2000er als das Traumpaar der Musikbranche, ihre Beziehung endete 2002 jedoch in einem öffentlichen Drama. Ob Britney mit ihrem Beitrag nun eine versteckte Botschaft an den Popstar senden möchte, weiß wohl nur sie selbst – es ist allerdings auch möglich, dass sie einfach nur ein Fan des Liedes ist.

Zuletzt schien das Verhältnis der zwei Musiker allerdings nicht besonders gut zu sein. Mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" vor rund zwei Jahren enthüllte Britney, während der Beziehung mit Justin schwanger gewesen und von ihm gedrängt worden zu sein, eine Abtreibung vorzunehmen. Laut einem Insider passte dies dem "Mirror"-Interpreten gar nicht. "Justin ist überhaupt nicht glücklich darüber, was in diesem Buch herausgekommen ist", betonte die Quelle gegenüber Mail Online.

Die 43-Jährige versuchte daraufhin immer wieder, die Spannungen zu mildern, indem sie sich entschuldigte und ihn unter anderem öffentlich für seine Musik lobte. Das schien Justin allerdings kaltzulassen: Während eines Konzerts machte der Ehemann von Jessica Biel (43) laut People eine spitze Bemerkung, die ziemlich offensichtlich an Britney gerichtet war. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei absolut f*cking niemandem zu entschuldigen", erklärte er und sang den Song "Cry Me A River", der als Trennungshymne von ihm und Britney gilt.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears im Jahr 2001

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

