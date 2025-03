Selena Gomez feiert Bennys Geburtstag mit süßen Pärchenfotos

Selena Gomez (32) hat am Samstag ihrem Verlobten Benny Blanco (37) mit einem rührenden Beitrag auf Instagram zu dessen 37. Geburtstag gratuliert. Die Sängerin teilte eine Reihe persönlicher Fotos und schrieb dazu: "Ich weiß nicht, was ich getan habe, um dich zu verdienen, aber verdammt, ich bin so froh, dass du geboren wurdest. Alles Gute zum Geburtstag, Baby." Benny antwortete liebevoll mit "Ich liebe dich, Ehefrau." Auf den Bildern sehen die beiden glücklich aus – ob in festlichem Outfit bei den Oscars oder kuschelig in Pyjamas auf der Couch. Die Aufnahmen zeigen das Paar auch bei einem romantischen Sonnenuntergang oder beim Kuscheln am Strand.

Das Paar feierte kürzlich einen gemeinsamen Auftritt bei den Oscars und wurde ebenso bei anderen großen Events wie den Golden Globes gemeinsam gesehen. Selena und Benny sind seit über einem Jahr ein Paar und hatten Ende letzten Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben. Die Beziehung der beiden sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, wobei Selena in den sozialen Medien offen zeigt, wie verliebt sie ist. Kürzlich postete sie ein Video, in dem Benny scherzhaft versuchte, ihr Make-up zu machen – zur Freude ihrer Fans. Für viele gilt das Paar als perfekt aufeinander abgestimmt, was sie durch Aussagen über die Harmonie in ihrer Beziehung immer wieder untermauern.

Für Selena ist Benny nicht nur ihr Partner, sondern auch eine wichtige Stütze in ihrem Leben. Nach früheren öffentlichen Beziehungen scheint die Sängerin mit dem Produzenten ihr Glück gefunden zu haben. Benny wiederum schwärmte, dass Selena ihn ausgleicht und immer genau wisse, was er brauche. Selena, die sich selbst als eher introvertiert bezeichnet, genießt die positive Dynamik, die Benny in ihr Leben bringt. Fans und Weggefährten hoffen, dass dieses Glück noch lange anhält – der romantische Instagram-Post am Wochenende ist dafür jedenfalls ein starkes Zeichen.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei den Oscars 2025

