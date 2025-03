"Bad niedergebrannt": Britney Spears löst Besorgnis aus

Britney Spears (43) hat ihre Fans mit einem weiteren verstörenden Instagram-Post in Aufruhr versetzt. In einem neuen Video, das sie in einem gepunkteten Leoparden-Body und schwarzen Fransenstiefeln zeigt, behauptet die Sängerin, sie habe ihr "Badezimmer niedergebrannt". Während sie in dem Clip vor einem offenen Kamin wilde Tänze aufführt, ließ die Popikone unter dem Video verlauten: "Ich habe mein Badezimmer heute abgebrannt, bin wie eine Verrückte zurück ins Haus gerannt, weil ein Kuchen im Ofen war, und ich bin es ehrlich gesagt leid, in letzter Zeit den Dingen einen Sinn zu geben!" Fans äußerten ihre Sorge über Britneys Zustand auf X.

Britneys Verhalten liefert schon länger Gesprächsstoff für ihre Fans. Bereits in den letzten Jahren sorgte die Sängerin mit ungewöhnlichen Posts für Kritik und Besorgnis. Vor Kurzem teilte sie ein Video, in dem sie mit zwei Küchenmessern tanzte, und erklärte dazu, sie ahme Sängerin Shakira (48) nach. Sie behauptete, die Messer seien nicht echt, doch ein zusammenstoßender Klang in dem Clip ließ viele ihrer Follower an dieser Aussage zweifeln. Auch mit freizügigen Videos machte die zweifache Mutter wiederholt auf sich aufmerksam und gab ihren Unterstützern Anlass, über ihr Wohlbefinden zu spekulieren. Sie selbst wies die Sorgen jedoch mehrfach zurück.

Seit ihrem durchschlagenden Erfolg mit dem Hit "…Baby One More Time" aus dem Jahr 1999 gehört Britney zu den bekanntesten Gesichtern der Musikszene. Hinter all dem Glamour verbirgt sich jedoch eine turbulente Vergangenheit: Ihr Vater Jamie Spears (72) übte von 2008 bis 2021 durch eine strenge Vormundschaft Kontrolle über ihr Leben aus, womit die Sängerin offenbar bis heute zu kämpfen hat. Unter dem Hashtag #FreeBritney forderten Fans weltweit ihre Freiheit, woraufhin die Vormundschaft aufgehoben wurde. Seitdem genießt Britney ihre neu gewonnene Unabhängigkeit – auch wenn ihre öffentlichen Auftritte oft Fragen zu ihrem mentalen Zustand aufwerfen.

MEGA / Lumeimages Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2024

