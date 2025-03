Diese Promi-Paare treten am Samstag bei "Schlag den Star" an

Die beliebte Gameshow Schlag den Star geht in die nächste Runde: Schon am 15. März wird eine neue Folge über die deutschen Fernsehbildschirme flimmern. Und die hat es in sich: Statt zwei Prominenten treten dieses Mal wieder zwei Promi-Pärchen gegeneinander an. Wie der Sender Joyn auf seiner Website bekannt gibt, werden sich Max Kruse (36) und seine Frau Dilara mit dem Streamer Knossi (38) und seiner Verlobten Lia anlegen.

Beide Paare sind offensichtlich richtig heiß auf den Sieg und die damit verbundenen 100.000 Euro Preisgeld – bereits jetzt werden fleißig Kampfansagen gemacht. "We love to knossitain you! Danach müsst ihr Pärchen-Abend neu definieren!", stellen Knossi und Lia klar. Diese Ansage lassen Max und Dilara aber nicht unkommentiert und holen zum Gegenschlag in Richtung des Streamers und seiner Liebsten aus: "Und für den einen oder anderen könnte es sogar ein bisschen peinlich werden!"

Damit dürfen sich die Fans bereits über das zweite Pärchen-Duell in diesem Jahr freuen. Schon im Januar traten mit Detlef D! Soost (54) und seiner Frau Kate Hall (41) sowie Eko Fresh (41) und Sarah Bora zwei Ehepaare gegeneinander an. Nach einem harten Kampf stand erst um drei Uhr nachts der Sieger fest – schlussendlich konnten Kate und Detlef das Spiel für sich entscheiden.

AEDT / ActionPress Max und Dilara Kruse im Februar 2025

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

