Kanye West entzieht sich nach Anklage angeblich der Justiz

Kanye West (47) machte zuletzt mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Der Rapper kämpft unter anderem mit schweren Anschuldigungen seiner ehemaligen Assistentin Lauren Pisciotta. Die Klage wurde im Juni eingereicht, doch Kanye weilt seither offenbar in Japan und versucht laut ihren Anwälten, "der Zustellung des Verfahrens auszuweichen". In einem neuen Schriftsatz von Laurens Anwalt Mark Koorenny vor dem Los Angeles Superior Court heißt es laut Daily Mail: "Der Kläger wird Anfang Dezember 2024 beim Gericht eine Erklärung über die versuchte Zustellung und den Antrag auf Zustellung durch Veröffentlichung einreichen." Das bedeutet, dass die Klage in einer Zeitung oder an anderer Stelle veröffentlicht wird, damit Kanye diese wahrnimmt oder von jemandem benachrichtigt wird, der dies tut.

Die Vorfälle sollen sich während einer von P. Diddys (55) gehosteten Feier ereignet haben. Lauren arbeitete zwischen 2021 und 2022 für Kanye und beschreibt schockierende Details über angebliche sexuelle Übergriffe und Belästigungen, denen sie ausgesetzt gewesen sei. Im eingereichten Dokument der Anwälte heißt es, der Ex von Kim Kardashian (44) habe eine angebliche Vorliebe für bizarre sexuelle Praktiken. Der Rapper soll unter anderem seine Mitarbeitenden dazu gezwungen haben, antisemitische Symbole zu zeichnen und an sexuell fragwürdigen Aktivitäten in seinen Firmenräumen teilzunehmen. Kanye wies zwar alle Anschuldigungen als "haltlos" und "Erpressung" zurück, hat jedoch bisher weder eine formelle Verteidigung eingereicht noch die Klage angenommen.

Die Vorwürfe von Kanyes Ex-Assistentin sind aber nicht die einzigen, mit denen sich der Ehemann von Bianca Censori (29) konfrontiert sieht. Auch das Model Jennifer An will den 47-Jährigen vor Gericht sehen. 2010 soll er sie während eines Musikvideo-Drehs gewürgt haben, bis sie fast ohnmächtig wurde. Aus Dokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Kanye angeblich "mehrere Finger in ihren Hals rammte, sie ständig ein- und ausfuhr und sie knebelte, um erzwungenen Orals*x zu simulieren."

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

Getty Images Kanye West im Juli 2024

