"Neue Liebe": Mike Cees ist offenbar wieder neu verliebt

Hat Mike Cees etwa eine neue Frau an seiner Seite? Der Realitystar ist seit der Trennung von Delia Grösch offiziell Single. Doch das könnte sich jetzt geändert haben. In seiner Instagram-Story gibt Mike einen Hinweis, der seine Fans sicher zum Spekulieren anregt. "Einfach glücklich beschreibt es nicht mal ansatzweise. Wenn jemand da ist und bleibt, selbst wenn es mal nicht gut läuft. Und dich einfach aufhebt und sagt: 'Los jetzt, du schaffst alles'", schreibt der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat. Daran anschließend teilt er noch ein Bild von sich am Pool und zählt auf: "Neue Liebe. Neues Glück. Neues Leben." Auch wenn Mike nicht weiter ins Detail geht, könnte durchaus eine Partnerin der Grund für seine Positivität sein.

Mikes letzte Beziehung endete vergangenen Oktober. Delia beendete die Beziehung, nachdem der gebürtige Bayer aufgrund einer unbezahlten Geldstrafe ins Gefängnis musste. Für das Liebes-Aus hatte die Influencerin auch einen guten Grund, wie sie ihrer Community auf Instagram erklärte. "Er hat immer mit Frauen geschrieben, mit denen er sich treffen wollte [...] und hat Penisfotos verschickt", erzählte sie. Die Damen hatten sich im Netz bei ihr gemeldet und ihr zudem offenbart, dass Mike sich offenbar von ihnen Geld lieh, nachdem Delia ihm keines mehr geben wollte. Nach der Trennung wetterte die Marketingexpertin in einem Video aber noch weiter gegen ihren Ex: "Du bist so unreif, wie kann man nur so unreif sein. [...] Deine Eltern hätten dir Respekt beibringen sollen."

Delia ist nicht die erste Ex-Freundin, die Mike mit diversen Vorwürfen konfrontiert. Sie wirft dem 37-Jährigen vor, sie finanziell ausgenutzt und bevormundet zu haben – unter anderem soll er ihren Kontakt zu ihrer Familie eingeschränkt haben. Ganz ähnlich klang auch Mikes Ex-Frau Michelle Monballijn nach der Trennung. Sie musste den früheren Temptation Island-Verführer sogar anzeigen, weil er ihr angeblich mit Gewalt gedroht hatte. Doch das Ex-Ehepaar schaffte es, alle Streitigkeiten beizulegen und sich auszusprechen. Nach seiner Haftentlassung war es sogar Michelle, die Mike bei sich aufnahm.

Instagram / mikecees_official Mike Cees und Delia Grösch im Juli 2024

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, 2022

